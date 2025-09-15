Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para este 15 de septiembre se prevé una jornada lluviosa para la mayor parte de la República Mexicana. A continuación los detalles.

La tormenta tropical Mario se localizará al suroeste de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad.

Por otra parte, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias desde muy fuertes hasta puntuales intensas en estados del nortoeste.

A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional, interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical número 32, que se desplazará sobre el sur y centro de México, así como con la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico central mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente del país.

Otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, provocarán lluvias desde muy fuertes hasta puntuales intensas sobre dichas regiones.

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de septiembre de 2025

INTENSIDAD ESTADOS AFECTADOS Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones; las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 15 de septiembre de 2025

TEMPERATURA ESTADOS Máximas de 35 a 40 °C Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Máximas de 30 a 35 °C Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 15 de septiembre de 2025

VIENTO ESTADOS De 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca OLEAJE ESTADOS De 2.0 a 3.0 metros de altura Costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Con información del SMN.

