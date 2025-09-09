Septiembre, Mes del Testamento: ¿Cuánto cuesta hacer el tramite en Jalisco?

Como una forma de impulsar la cultura testamentaria en México, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano se aliaron para desarrollar la campaña "Septiembre, Mes del Testamento".

Esta campaña nacional se lleva a cabo cada año desde el 2003, con el objetivo de dar certeza jurídica y proteger el derecho de las personas a recibir una herencia de manera segura y ordenada.

De este modo, en el 2025 se lleva a cabo la 23ª edición en los 32 estados del país, la cual, ofrece diversas oportunidades para dejar listo el documento. Entre las ventajas vigentes durante este periodo se encuentra el 50% de descuento sobre el costo normal de un testamento, además de asesorías jurídicas gratuitas con notarias y notarios públicos.

El Gobierno de México indica que el testamento es un acto de amor y responsabilidad, pues con él se protege a las personas que más se quiere.

Aquí te compartimos los detalles para tramitar un testamento en Jalisco.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en Jalisco?

Fuera de la temporada que abarca la campaña "Septiembre, Mes del Testamento", el costo del trámite de este documento en Jalisco puede alcanzar hasta los 20 mil pesos.

Sin embargo, desde el 1 de septiembre y hasta el 10 de octubre, el costo del documento ronda los 2 mil 300 pesos. Además, existe la opción del testamento ológrafo, es decir, hecho a puño y letra, la cual representa una alternativa más económica. El testamento ológrafo solo tendrá validez legal si se deposita en el Archivo General de Notarías.

Para tener una cifra exacta, es necesario acudir directamente a la Notaría Pública de su preferencia. Puede ubicar la más cercana a su domicilio siguiendo estos pasos:

Ingrese a la página oficial: https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/ Seleccione su entidad federativa. Busque entre las opciones la notaría más cercana a tu localidad

Una vez localizada su Notaría también podrá obtener sus datos de contacto.

