Real Madrid recibe este miércoles al Bayern Múnich en el Estadio Allianz Arena para disputarse un puesto en las Semifinales de la Champions League.

Hasta el momento, los aspirinas cuentan con una ventaja de un tanto tras el partido de Ida en el que derrotó a los merengues el pasado 7 de abril con resultado de 1-2. Esta será la última oportunidad de Real Madrid para permanecer en el certamen de la UEFA o perecer .

EN VIVO | Real Madrid vs Bayern | Lo más destacado del partido. EFE / ARCHIVO

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