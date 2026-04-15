Miércoles, 15 de Abril 2026

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EN VIVO | Real Madrid vs Bayern | Lo más destacado de la Vuelta de Cuartos de Final | Champions League

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Fabián Flores

Real Madrid recibe este miércoles al Bayern Múnich en el Estadio Allianz Arena para disputarse un puesto en las Semifinales de la Champions League.

Hasta el momento, los aspirinas cuentan con una ventaja de un tanto tras el partido de Ida en el que derrotó a los merengues el pasado 7 de abril con resultado de 1-2. Esta será la última oportunidad de Real Madrid para permanecer en el certamen de la UEFA o perecer.

EN VIVO | Real Madrid vs Bayern | Lo más destacado del partido. EFE / ARCHIVO
EN VIVO | Real Madrid vs Bayern | Lo más destacado del partido. EFE / ARCHIVO

No te pierdas los detalles más destacados del encuentro por un lugar en las Semifinales de la Champions League con la cobertura más completa que EL INFORMADOR trae para ti.

Real Madrid

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Bayern Múnich
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La alineación de Bayern

 X / @FCBayernES
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