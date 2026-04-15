¿Qué necesita Real Madrid para avanzar a semifinales de la Champions League?

El Real Madrid visita hoy al Bayern Múnich con la misión de remontar el 2-1 sufrido en la ida. A esta desventaja se suma la presión por conseguir un campeonato en una temporada en la que ya quedó fuera de la Copa del Rey y parece que también perderá la liga. Además, enfrentarse al Bayern Múnich trae consigo la maldición de su "bestia negra".

Aunque el saldo de sus encuentros en la Liga de Campeones y su antecesora, la Copa de Europa, es muy parejo —13 victorias para los Merengues, 12 para los Bávaros y 4 empates—, la dificultad de los Blancos para ganar en Múnich y las eliminaciones en las ediciones de 1986-1987 y 2011-2012 han generado la sensación de que los Bávaros son su "coco".

Esa maldición se rompió con el recordado 4-0 en 2014, en el que Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos anotaron sendos dobletes. Sin embargo, hoy existe el riesgo real de volver a caer.

¿Qué resultados necesita el Real Madrid para clasificar a semifinales?

Para avanzar a semifinales, el Real Madrid necesita ganar por dos goles o más. Cualquier victoria con esta diferencia le otorga el pase.

Si gana por un gol de diferencia, se forzará el tiempo extra debido al empate en el marcador global. Si el empate persiste, todo se definirá en penales. En este escenario, da igual un 1-0 que un marcador más amplio, ya que el gol de visitante no es criterio de eliminación.

Si el tiempo regular termina empatado, independientemente del marcador, avanzará el Bayern debido a la ventaja conseguida en la ida.

Una derrota del Madrid lo dejaría eliminado de la competencia y marcaría una temporada fallida.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. EFE/A. Szlagyi

"Ganar en Alemania no es un milagro para el Madrid": Arbeloa

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó que ganar en el Allianz Arena al Bayern Múnich "no es un milagro" y que su equipo volverá con su escudo "o sobre él".

"No creo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. Su portero (Manuel Neuer) fue el MVP, lo que da una idea de lo que hicimos. Tenemos que hacer un gran partido en todos los aspectos, pero nadie piensa que ganar en Alemania es un milagro para el Madrid", afirmó.

"Somos el Real Madrid y, si hay algún equipo que pueda pensar en remontar y ganar, somos nosotros. No nos rendimos nunca, somos el equipo de las 15 Copas de Europa. Tenemos jugadores que en la ida no estuvieron al cien por cien, pero ahora lo estarán. Nadie sabe con certeza lo que pasará en 24 horas, pero somos el Real Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él", agregó.

Para Arbeloa, el Real Madrid deberá jugar un partido a un gran nivel "emocional, mental, táctico, técnico y físico", sin fallos en ninguno de esos aspectos, porque, en caso contrario, será difícil lograr la remontada.

Preguntado por la "maldición" del Real Madrid, que nunca ha remontado en la Liga de Campeones una eliminatoria tras perder el choque de ida en el Bernabéu (sí lo consiguió en la Recopa en 1970), manifestó que la historia del club blanco se ha construido "a base de retos y desafíos que parecen imposibles".

"No sé cuántos equipos del mundo pueden decir que han ganado quince veces la Copa de Europa. Los jugadores creen, el club cree y los aficionados que me he cruzado, no hay ni uno que no me haya dicho que vamos a remontar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero el Real Madrid va a estar presente en el campo, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos", afirmó.

¿Cuándo y dónde ver la vuelta de Bayern Múnich vs Real Madrid?

Canal: TNT Sports y HBO Max

TNT Sports y HBO Max Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el Bayern Múnich vs Real Madrid