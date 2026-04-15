La fe y el sacrificio detrás del histórico tricampeonato de 'Kato' Cortés

El taekwondo mexicano ha escrito hoy una página dorada en Tashkent, Uzbekistán. Guillermo Cortés Labastida, cariñosamente conocido como "Kato", se consagró tricampeón mundial juvenil tras derrotar 2-0 al coreano Ji Woon Ha en la categoría de -59 kg . Detrás de la medalla de oro y los reflectores internacionales, existe una historia de fe, estrategia familiar y un mensaje casi profético que marcó el destino del joven de 16 años.

En entrevista exclusiva para EL INFORMADOR, su madre, la señora Elena Labastida, relató la intensidad con la que se vivió la jornada desde Jalisco. El triunfo no fue una casualidad, sino una certeza que Guillermo compartió con ella antes de salir al combate.

"Me mandó un mensaje y me dijo: ‘¿Estás lista para desvelarte toda la noche, mamá? Porque hoy tu hijo va a ser campeón del mundo’", compartió Elena con emoción. "Con esa seguridad se despertó él".

Para la familia Cortés Labastida, el taekwondo no es solo un deporte: es su lenguaje . Guillermo creció bajo la tutela de sus padres, ambos destacados taekwondoínes. Su padre y entrenador, Carlos "Munrra" Cortés, estuvo en el banquillo en Uzbekistán, mientras que el resto del "equipo" operaba desde distintos puntos del mundo. Elena relata que, mientras ella y sus hijos menores seguían la competencia desde casa, su hijo mayor apoyaba desde España, analizando videos de los rivales y enviándolos al grupo familiar.

"Este es un logro en familia", afirma Elena. "Se ha luchado mucho... hubo mucha presencia de Dios y la determinación de Guillermo".

La travesía no estuvo exenta de nerviosismo, especialmente por la situación geopolítica en la región. "Estaba muy preocupada porque hay guerra por allá", confesó Elena, refiriéndose a la cercanía de Uzbekistán con zonas de conflicto. No obstante, tras evaluar los riesgos y confirmar la seguridad del evento, la ambición deportiva prevaleció.

Al concretarse la victoria, el sentimiento fue abrumador: "Te quedas bloqueado, te suspendes en el mundo; solo son lágrimas y agradecimiento a Dios. Se va todo ese miedo de que las cosas no salgan bien".

A sus 16 años, "Kato" Cortés se convierte en el primer mexicano con tres títulos mundiales juveniles (sumando el de cadete en 2022) . Su historia apenas comienza, pero, como bien predijo antes de su pelea, hoy es tricampeón del mundo.

SV