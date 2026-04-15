El Atlético de Madrid, si bien perdió la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League contra Barcelona el pasado 14 de abril 1-2, fue el resultado en el marcador global (3/2) que sentenció el destino de los blaugranas en el certamen de la UEFA. Luego de la victoria, los Colchoneros no han parado de gozar el triunfo con la afición desde redes sociales.El Atleti ha hecho publicaciones festivas y hasta burlonas tras su victoria en el Spotify Camp Nou contra la escuadra culé que, pese a un juego repleto de atajadas y peligrosas dianas a la meta colchonera, nada pudo concretar más goles.A continuación, te compartimos los mensajes, imágenes y un video posteados en la cuenta del Atlético de Madrid en los que no se cansa de celebrar el triunfo en los Cuartos de Final que clasificó al equipo a las Semifinales de la Champions League. Te puede interesar: Belinda y los Ángeles Azules son parte del álbum del Mundial de la FIFA con la canción "Por ella"El Atlético puede coronar su buena semana al conquistar la Copa del Rey por primera vez en más de una década el sábado, cuando se enfrentará a la Real Sociedad en Sevilla.Los aficionados se sienten bien consigo mismos, y el club está aprovechando el momento.El Atlético, que busca su primer título de la Champions League, no había alcanzado las Semifinales desde 2017, cuando fue eliminado por el Real Madrid. También perdió ante el Madrid en las finales de 2014 y 2016.Camino hacia esas dos finales, el Atlético eliminó al Barcelona. El club alcanzó la Final de la Copa de Europa en otra ocasión, en 1974, cuando perdió ante el Bayern Múnich."Es fantástico poder darle a nuestros aficionados una semifinal de la Champions League y una Final de Copa [del Rey]", comentó el delantero francés Antoine Griezmann, quien dejará el club al final de la temporada para irse al Orlando City de la MLS.El Atlético ha sido el eterno tercer mejor club de España. Rara vez ha logrado romper el dominio del Real Madrid —campeón europeo en 15 ocasiones, un récord— y del Barcelona, consagrado cinco veces en la Champions League.Con información de AP.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF