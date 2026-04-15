El Atlético de Madrid, si bien perdió la Vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League contra Barcelona el pasado 14 de abril 1-2, fue el resultado en el marcador global (3/2) que sentenció el destino de los blaugranas en el certamen de la UEFA. Luego de la victoria, los Colchoneros no han parado de gozar el triunfo con la afición desde redes sociales .

El Atleti ha hecho publicaciones festivas y hasta burlonas tras su victoria en el Spotify Camp Nou contra la escuadra culé que, pese a un juego repleto de atajadas y peligrosas dianas a la meta colchonera, nada pudo concretar más goles.

Los mensajes para el Barcelona desde el Atlético semifinalista

A continuación, te compartimos los mensajes, imágenes y un video posteados en la cuenta del Atlético de Madrid en los que no se cansa de celebrar el triunfo en los Cuartos de Final que clasificó al equipo a las Semifinales de la Champions League.

X / @Atleti

Nosotros ahora mismo �� pic.twitter.com/aH47FkVgmq— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

Una publicación mostraba a jugadores del Atlético con gafas de sol y usando auriculares, en referencia a una foto similar al astro azulgrana Lamine Yamal, quien parecía imitar a LeBron James antes de las Finales de la NBA de 2016, en las que los Cavaliers de Cleveland de James remontaron un 3-1 en la serie para ganar el título. X / @Atleti

Te recomendamos: Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

X / @Atleti

"Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana", escribió el equipo en otra publicación, en una aparente referencia a las quejas del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, quien afirmó el martes que el césped del Metropolitano estaba demasiado alto y perjudicaría a su equipo. X / @Atleti

X / @Atleti

Te puede interesar: Belinda y los Ángeles Azules son parte del álbum del Mundial de la FIFA con la canción "Por ella"

La buena racha del Atlético

El Atlético puede coronar su buena semana al conquistar la Copa del Rey por primera vez en más de una década el sábado, cuando se enfrentará a la Real Sociedad en Sevilla.

Los aficionados se sienten bien consigo mismos, y el club está aprovechando el momento.

El Atlético, que busca su primer título de la Champions League, no había alcanzado las Semifinales desde 2017, cuando fue eliminado por el Real Madrid. También perdió ante el Madrid en las finales de 2014 y 2016.

Camino hacia esas dos finales, el Atlético eliminó al Barcelona. El club alcanzó la Final de la Copa de Europa en otra ocasión, en 1974, cuando perdió ante el Bayern Múnich.

"Es fantástico poder darle a nuestros aficionados una semifinal de la Champions League y una Final de Copa [del Rey]", comentó el delantero francés Antoine Griezmann, quien dejará el club al final de la temporada para irse al Orlando City de la MLS .

El Atlético ha sido el eterno tercer mejor club de España. Rara vez ha logrado romper el dominio del Real Madrid —campeón europeo en 15 ocasiones, un récord— y del Barcelona, consagrado cinco veces en la Champions League.

Con información de AP.

No te pierdas: Javier Mascherano renuncia al Inter Miami tras hacer historia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF