Champions League: Así quedaron definidas las Semifinales

La Liga de Campeones entra en su fase decisiva con unas Semifinales que prometen alto voltaje, donde cuatro de los equipos más competitivos del continente buscarán dar el último paso rumbo a la gran final . Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Arsenal y Atlético de Madrid se mantienen en la pelea por la “orejona”, en dos llaves que combinan poder ofensivo, solidez táctica y cuentas pendientes en el escenario europeo.

Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain

Esta llave luce como la más prometedora de la antesala de la final y, para muchos, de aquí podría salir el próximo campeón de la “orejona” . El conjunto alemán, que ha sido una maquinaria letal durante todo el año, logró sobreponerse con su estilo de juego a las embestidas del Real Madrid en la ronda previa, en el que fue su duelo más reñido de la temporada.

Por su parte, los franceses avanzan con paso firme rumbo al bicampeonato tras vencer con autoridad al Liverpool, mostrando un gran estado de forma. Ambos equipos ya se enfrentaron en la jornada cuatro de la fase de liga, con victoria bávara por 2-1 en París.

Arsenal vs Atlético de Madrid

Una eliminatoria entre dos equipos que sueñan con levantar su primera Liga de Campeones ; sin embargo, uno de ellos verá truncada esa ilusión en esta instancia. El Arsenal no atraviesa su mejor momento de la temporada, algo que ha quedado en evidencia en sus últimos partidos, aunque su rendimiento general ha sido superlativo, liderando en Inglaterra y manteniéndose invicto en esta edición de la UCL.

El Atlético, pese a caer en el partido de vuelta ante el Barcelona, mantiene el sello de un equipo que sabe sufrir. Los colchoneros imprimen en cada jugada la garra característica de los equipos de Diego Simeone y, con LaLiga prácticamente fuera de su alcance y la Copa del Rey en disputa este fin de semana, centrarán toda su atención en esta semifinal en busca del gran objetivo de la temporada.

Con estilos contrastantes y objetivos claros, las semifinales de la UCL perfilan duelos cerrados en los que cualquier detalle puede marcar la diferencia. La experiencia de algunos y la ambición de otros se pondrán a prueba en una instancia donde ya no hay margen de error, y solo dos equipos lograrán sobrevivir para disputar el título más codiciado del futbol europeo.

SV