Toluca aplasta al Galaxy y vuela a Semifinales

El Toluca ha confirmado que su etiqueta de bicampeón de la Liga MX no es casualidad. Con una exhibición de autoridad futbolística, los Diablos Rojos vencieron 3-0 al LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park , sellando un humillante marcador global de 7-2 para convertirse en el primer semifinalista mexicano de la Concacaf Champions Cup 2026 y ahora enfrentará al LAFC.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Antonio Mohamed dictó las condiciones. Apenas al minuto 10, Jesús Gallardo silenció el estadio con un soberbio zurdazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, un golazo que desmoronó cualquier intento de remontada angelina. Con la ventaja, el cuadro escarlata manejó los hilos del encuentro con una solvencia envidiable.

La noche, sin embargo, volvió a pertenecer a Paulinho. El delantero portugués, quien ya había marcado un triplete en la ida, extendió su romance con el gol al firmar un doblete en California. Primero, al minuto 57, culminó un contragolpe letal tras una asistencia de Helinho; posteriormente, al 64', definió con una sutileza exquisita por encima del arquero tras un pase filtrado de Nico Castro.

Con este resultado, Toluca no solo da un manotazo sobre la mesa ante la MLS, sino que reafirma su posición como el rival a vencer en la región . Los Diablos ahora enfrentarán al ganador de la serie entre Cruz Azul y LAFC, siendo el cuadro angelino el elegido para medirse a los choriceros, manteniendo vivo el sueño del título internacional y el regreso a la cima de la Confederación.

SV