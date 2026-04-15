La Champions League está llena de noches mágicas y la de este miércoles en Múnich se convirtió en una de ellas, con un partido que será recordado por años y ratificó por qué el cruce entre Real Madrid y Bayern es el Clásico de Europa. El conjunto bávaro se llevó la eliminatoria de Cuartos de Final de Champions League tras ganar 4-3 (6-4 global) y, de paso, mantener su estadio como una auténtica fortaleza.

Nadie tuvo tiempo para parpadear desde el silbatazo inicial, ya que desde los 30 segundos, una desconcentración de Neuer provocó el gol de larga distancia de Arda Güller con el que el Real Madrid silenció las gradas, mientras los fantasmas y la reputación merengue en la competencia se hacían presentes.

Los de Vincent Kompany se repusieron, se apoderaron del balón y desataron la locura en el partido cinco minutos después con el gol de Aleksandar Pavlovic en un tiro de esquina que le devolvió el color a los aficionados. Los blancos apostaron por contragolpes con la velocidad de Mbappé y Vinícius, pero la posesión bávara fue superior y Harry Kane amplió la ventaja global al 38’.

Fiel a su historia, el club español no bajó los brazos y apenas al minuto siguiente, el árbitro pitó una falta en los linderos del área germana, una posición que Güller aprovechó para sacar el pincel y pintar una obra de arte al ángulo con complicidad de Neuer, regresando al Madrid a la eliminatoria.

Mbappé confirmó el cambio de momento del partido al 42’ con una jugada vertical y rápida que igualó de nuevo la pizarra global mientras ganaban el trámite. El gol fue el número 15 del francés y se quedó a dos del récord de Cristiano Ronaldo en una temporada de Champions, así como el 71 en su carrera, empatando a Raúl como quinto en la lista histórica.

La tensión crecía con cada minuto que pasaba en la segunda mitad, con ambos equipos optando por la cautela para evitar un error lapidario. El Bayern seguía con una posesión casi absoluta del balón, pero ofensivas pacientes, mientras el Real Madrid se plantaba entero detrás del balón, sabiendo que un latigazo con la defensa alemana mal parada sería letal.

En la recta final del partido, faltando menos de cinco minutos, Eduard Camavinga se convirtió en el villano del partido, al ganar su segunda amarilla apenas 20 minutos después de haber ingresado y dejar al conjunto blanco con uno menos. Los germanos olieron la sangre y de inmediato fueron a la caza de un gol que representara vida pura y cayó en un disparo del colombiano, Luis Díaz que hizo explotar el Allianz Arena.

Ante un equipo desesperado y con el cronómetro encima volcado al frente, Michael Olise, de gran serie, puso el último clavo al ataúd en el tiempo agregado con la fórmula que patentó Arjen Robben: con un enganche y zurdazo al segundo palo para superar a Lunin, del que ya no hubo reanudación, marcando el adiós del real Madrid y el pase a la semifinal del Bayern.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

SV