Muy animada por cumplir un año más de vida, Roxana García Vivanco organizó una gran fiesta con el tema rockero y sus invitados conectaron perfectamente con la idea, así que llegaron con su outfit favorito para recordar a sus bandas favoritas, todos a su estilo, originales y felices de compartir esta noche entre amigos.

Sus 62 fueron para ella muy especiales, sobre todo por la gente que asistió, feliz de acompañarla, disfrutando ricos antojitos mexicanos, candy bar, cocteles, botanas y pastel de cumpleaños.

En la organización también estuvieron sus hijas Alexa, Natalia y Regina Arauz García, emocionadas por este gran momento junto a su mamá. Como parte de la decoración destacaron globos metálicos y dorados, velas, flores y más.

La música rockera y de los años 80 fue parte del ambiente, que los tuvo bailando hasta la madrugada.

Evento: Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno. Fecha: Viernes 7 de marzo. Tema: Rockero.

JG