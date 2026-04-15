Miércoles, 15 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Celebración

Roxana García Vizcaíno: Festeja como una rockstar

La música rockera y de los años 80 fue parte del ambiente, que los tuvo bailando hasta la madrugada

Por: Aracely Aguilera

Alexa, Natalia y Regina Arauz García. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Alexa, Natalia y Regina Arauz García. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Brenda González y Carlos Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Brenda González y Carlos Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Lorena Hecht y Jorge de Alba Rulfo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lorena Hecht y Jorge de Alba Rulfo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Joaquín y Marisol Montero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Joaquín y Marisol Montero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Mary Lety Amezcua de Zermeño y José Antonio Zermeño. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Mary Lety Amezcua de Zermeño y José Antonio Zermeño. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Carmen Sol y Rafael Marasco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Carmen Sol y Rafael Marasco. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Roxana García Vizcaíno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Roxana García Vizcaíno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Enrique Arce y Roxana García Vizcaíno. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Enrique Arce y Roxana García Vizcaíno. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Ana Maidea Vizcaíno, Marcela Vizcaíno, Tanya Vizcaíno, Georgina del Real Vizcaíno y Marifer Ortuño Vizcaíno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ana Maidea Vizcaíno, Marcela Vizcaíno, Tanya Vizcaíno, Georgina del Real Vizcaíno y Marifer Ortuño Vizcaíno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Cecilia de Orozco y Alfonso Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Cecilia de Orozco y Alfonso Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Francia Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Francia Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno

Muy animada por cumplir un año más de vida, Roxana García Vivanco organizó una gran fiesta con el tema rockero y sus invitados conectaron perfectamente con la idea, así que llegaron con su outfit favorito para recordar a sus bandas favoritas, todos a su estilo, originales y felices de compartir esta noche entre amigos.

Sus 62 fueron para ella muy especiales, sobre todo por la gente que asistió, feliz de acompañarla, disfrutando ricos antojitos mexicanos, candy bar, cocteles, botanas y pastel de cumpleaños.

En la organización también estuvieron sus hijas Alexa, Natalia y Regina Arauz García, emocionadas por este gran momento junto a su mamá. Como parte de la decoración destacaron globos metálicos y dorados, velas, flores y más.

La música rockera y de los años 80 fue parte del ambiente, que los tuvo bailando hasta la madrugada.

Evento: Cumpleaños de Roxana García Vizcaíno.

Fecha: Viernes 7 de marzo.

Tema: Rockero.

JG

Temas

  • Celebración
  • Alexa
  • Natalia
  • Regina Arauz García
  • Brenda González
  • Carlos Villaseñor
  • Lorena Hecht
  • Jorge de Alba Rulfo
  • Joaquín
  • Marisol Montero
  • Mary Lety Amezcua de Zermeño
  • osé Antonio Zermeño
  • Carmen Sol
  • Rafael Marasco
  • Roxana García Vizcaíno
  • Enrique Arce
  • Ana Maidea Vizcaíno
  • Marcela Vizcaíno
  • Tanya Vizcaíno
  • Georgina del Real Vizcaíno
  • Marifer Ortuño Vizcaíno
  • Cecilia de Orozco
  • Alfonso Orozco
  • Francia Ramírez
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Rock

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones