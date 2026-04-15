Miércoles, 15 de Abril 2026

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Charros presenta roster completo para la temporada 2026 de la LMB

El equipo jalisciense define su plantel y perfila su rotación para el inicio de la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol

Por: Freddy Ramírez

Los Charros de Jalisco afinan los últimos detalles para el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. CORTESÍA/ CHARROS DE JALISCO.

Los Charros de Jalisco afinan los últimos detalles para el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. CORTESÍA/ CHARROS DE JALISCO.

Los Charros de Jalisco afinan los últimos detalles para el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, al presentar no solo su rotación abridora para las primeras series, sino también un roster completo que combina experiencia de Grandes Ligas con talento nacional.

El encargado de abrir la temporada será el derecho Zach Grotz, quien subirá a la loma en el Juego 1 de la serie inaugural en casa frente a Acereros. La rotación continuará con Luis Iván Rodríguez en el segundo duelo y Luis Payán en el tercero.

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Para la primera gira del calendario, cuando los Charros visiten a Laredo, el turno será para Zach Plesac en el Juego 4, seguido por César Gómez y Kurt Heyer, quienes completan la rotación inicial.

Grotz y Plesac encabezan el grupo como brazos con experiencia en Grandes Ligas, tras sus pasos por Seattle y por equipos como Cleveland y Angels, respectivamente.

Movimientos en el bullpen

En el cuerpo de relevistas destaca la situación del zurdo Amir Garrett, quien llegó como refuerzo, pero presenta molestias en la espalda, lo que podría limitar su participación en el arranque.

Asimismo, Michael Wilansky se reportará hasta mayo tras recibir más tiempo de recuperación. La ausencia más sensible es la del cerrador Trevor Clifton, quien fue sometido a cirugía en el codo y no estará disponible para el inicio de la campaña.

Curiosidad en el roster

Un detalle llamativo es el manejo de nacionalidades dentro del equipo. Aunque Zach Grotz es estadounidense, aparece registrado como mexicano, mientras que Mateo Gil figura como extranjero. Esto responde a los lineamientos de elegibilidad de la LMB, que continúan generando casos particulares dentro de los rosters.

Roster de los Charros de Jalisco

Catchers

  • Alfredo Hurtado
  • Jesús Córdova
  • Donny Sands

Infielders

  • Luis Carlos Martínez
  • Irving López
  • Hugo Sánchez
  • Mateo Gil
  • Willie Calhoun
  • Joshua Fuentes
  • Kyle Garlick

Outfielders

  • José Aguilar
  • Billy Hamilton
  • Johneshwy Fargas
  • Allen Córdoba
  • Jared Walsh
  • Alejandro Quezada

Pitchers

  • Austin Puckett
  • Zach Plesac
  • Luis Iván Rodríguez
  • Rafael Córdova
  • Kurt Heyer
  • Elkin Alcalá
  • Zach Grotz
  • José Montijo
  • Stephen Gonsalves
  • Josh Green
  • Aaron McGarity
  • César Gómez
  • Juan Robles
  • Luis Payán
  • Miguel Aguilar

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