Charros presenta roster completo para la temporada 2026 de la LMB

Los Charros de Jalisco afinan los últimos detalles para el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, al presentar no solo su rotación abridora para las primeras series, sino también un roster completo que combina experiencia de Grandes Ligas con talento nacional.El encargado de abrir la temporada será el derecho Zach Grotz, quien subirá a la loma en el Juego 1 de la serie inaugural en casa frente a Acereros. La rotación continuará con Luis Iván Rodríguez en el segundo duelo y Luis Payán en el tercero.Para la primera gira del calendario, cuando los Charros visiten a Laredo, el turno será para Zach Plesac en el Juego 4, seguido por César Gómez y Kurt Heyer, quienes completan la rotación inicial.Grotz y Plesac encabezan el grupo como brazos con experiencia en Grandes Ligas, tras sus pasos por Seattle y por equipos como Cleveland y Angels, respectivamente.En el cuerpo de relevistas destaca la situación del zurdo Amir Garrett, quien llegó como refuerzo, pero presenta molestias en la espalda, lo que podría limitar su participación en el arranque.Asimismo, Michael Wilansky se reportará hasta mayo tras recibir más tiempo de recuperación. La ausencia más sensible es la del cerrador Trevor Clifton, quien fue sometido a cirugía en el codo y no estará disponible para el inicio de la campaña.Un detalle llamativo es el manejo de nacionalidades dentro del equipo. Aunque Zach Grotz es estadounidense, aparece registrado como mexicano, mientras que Mateo Gil figura como extranjero. Esto responde a los lineamientos de elegibilidad de la LMB, que continúan generando casos particulares dentro de los rosters.CatchersInfieldersOutfieldersPitchers SV