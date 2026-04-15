Charros presenta roster completo para la temporada 2026 de la LMB

Los Charros de Jalisco afinan los últimos detalles para el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, al presentar no solo su rotación abridora para las primeras series, sino también un roster completo que combina experiencia de Grandes Ligas con talento nacional.

El encargado de abrir la temporada será el derecho Zach Grotz , quien subirá a la loma en el Juego 1 de la serie inaugural en casa frente a Acereros. La rotación continuará con Luis Iván Rodríguez en el segundo duelo y Luis Payán en el tercero.

Para la primera gira del calendario, cuando los Charros visiten a Laredo, el turno será para Zach Plesac en el Juego 4, seguido por César Gómez y Kurt Heyer , quienes completan la rotación inicial.

Grotz y Plesac encabezan el grupo como brazos con experiencia en Grandes Ligas, tras sus pasos por Seattle y por equipos como Cleveland y Angels, respectivamente.

Movimientos en el bullpen

En el cuerpo de relevistas destaca la situación del zurdo Amir Garrett, quien llegó como refuerzo, pero presenta molestias en la espalda, lo que podría limitar su participación en el arranque.

Asimismo, Michael Wilansky se reportará hasta mayo tras recibir más tiempo de recuperación. La ausencia más sensible es la del cerrador Trevor Clifton, quien fue sometido a cirugía en el codo y no estará disponible para el inicio de la campaña.

Curiosidad en el roster

Un detalle llamativo es el manejo de nacionalidades dentro del equipo. Aunque Zach Grotz es estadounidense, aparece registrado como mexicano, mientras que Mateo Gil figura como extranjero . Esto responde a los lineamientos de elegibilidad de la LMB, que continúan generando casos particulares dentro de los rosters.

Roster de los Charros de Jalisco

Catchers

Alfredo Hurtado

Jesús Córdova

Donny Sands

Infielders

Luis Carlos Martínez

Irving López

Hugo Sánchez

Mateo Gil

Willie Calhoun

Joshua Fuentes

Kyle Garlick

Outfielders

José Aguilar

Billy Hamilton

Johneshwy Fargas

Allen Córdoba

Jared Walsh

Alejandro Quezada

Pitchers

Austin Puckett

Zach Plesac

Luis Iván Rodríguez

Rafael Córdova

Kurt Heyer

Elkin Alcalá

Zach Grotz

José Montijo

Stephen Gonsalves

Josh Green

Aaron McGarity

César Gómez

Juan Robles

Luis Payán

Miguel Aguilar

¡CON TODO DESDE EL ARRANQUE DE LA TEMPORADA!������

➡️Así está integrado nuestro roster para el juego inaugural de este 17 de abril ante Monclova en la T2026 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte. pic.twitter.com/QfqfB45Weu— Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) April 15, 2026

SV