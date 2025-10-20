Sistema Cutzamala: ¿Hasta qué año está garantizada el agua en CDMX?

En su último reporte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Sistema Cutzamala alcanzó el 96.22% de su capacidad máxima, lo que representa más de 752 millones de metros cúbicos almacenados, asegurando el abasto para el Valle de México durante años.

Las lluvias torrenciales que se han registrado durante el presente temporal han contribuido a alcanzar esta cifra histórica, la cual se alcanzó tras años de sequías, restricciones y tandeos.

Te puede interesar: Profeco informa el precio promedio de la gasolina este lunes 20 de octubre

¿Hasta qué año está garantizada el agua en el Valle de México con el nivel del Sistema Cutzamala?

Citlalli Pereza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) afirmó que con los niveles actuales del Sistema Cutzamala, el suministro para esta zona del país está garantizado hasta el 2027:

“Los niveles actuales permitirán garantizar el suministro hasta por 24 meses”, dijo la funcionaria.

Asimismo, Pereza anticipó que de continuar las condiciones que han favorecido este nivel de almacenaje, al cierre del temporal el sistema podría alcanzar el 98% de su capacidad.

Cabe recordar que el Sistema Cutzamala, una compleja infraestructura hidráulica que capta, almacena, conduce y potabiliza agua, se encarga de proporcionar del 20 al 25% del agua que consume la Ciudad de México (CDMX) y los municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Mira esto: México invertirá 10 mil MDP para atender daños tras lluvias catastróficas

Además de las abundantes lluvias, la mejora en la operación de las presas y trabajos de mantenimiento en el sistema han impulsado un mayor nivel de almacenaje.

El panorama actual contrasta con el de los últimos dos años, cuando se presentó una crisis hídrica que obligó a reducir el flujo. El porcentaje que hasta ahora ha alcanzado es significativamente mayor al que se registró en años anteriores: en octubre de 2024 cerró el temporal con 66.72% entre sus tres pesas, y en octubre de 2023 con 39.99%.

Ahora, los habitantes del centro de México pueden tomar un respiro, sin embargo, tener responsabilidad ambiental en el consumo es uno de sus más grandes retos.

Consumo de agua por habitante en la CDMX supera el triple de lo recomendado

El consumo de agua por habitante en la capital mexicana supera más del triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con la OMS, cada persona al día puede cubrir sus necesidades básicas con 50 a 100 litros de este líquido vital, sin embargo, datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) arrojan que cada persona en el territorio gasta 380 litros por jornada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

