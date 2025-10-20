Japón enviará ayuda a México para afectados por las lluvias catastróficas

Este lunes 20 de octubre, la Embajada de Japón en México publicó un breve comunicado en el que informa que el gobierno nipón ayudará a México tras las lluvias catastróficas que afectaron hace un par de semanas a estados del centro y oriente del país.

En su texto, la embajada dice que "Hoy 20 de octubre, el Gobierno del Japón ha decidido proporcionar ayuda de emergencia (incluidos artículos de higiene) a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en respuesta a los daños causados por las inundaciones en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la solicitud que realizó su Gobierno".

La representación diplomática en México, a cargo de Kozo Honsei, dice que "Teniendo en cuenta la perspectiva humanitaria y las estrechas relaciones amistosas con los Estados Unidos Mexicanos, Japón ha decidido proporcionar asistencia de emergencia para apoyar a los afectados por el desastre".

En días pasados, también en sus redes sociales, el embajador Honsei publicó un mensaje para todos los afectados por el desastre: "Quisiera expresar mi afecto y deseos de pronta recuperación, así como un mensaje de ánimo y esperanza, a las personas afectadas por las recientes inundaciones en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. El pueblo japonés siempre cerca de México".

¿Qué pasó en México?

Hace algunos días, intensas lluvias provocaron estragos en diversos estados de México, dejando inundaciones, deslaves y el desbordamiento de ríos y presas. De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades, el saldo asciende a 76 personas fallecidas y 39 desaparecidas, además de severos daños materiales en decenas de municipios.

Veracruz es la entidad más afectada, con 34 víctimas mortales, 14 personas no localizadas y afectaciones en 40 municipios. En Hidalgo, se reportan 22 fallecidos, 20 desaparecidos y daños en 27 municipios. Puebla también resiente el impacto de las lluvias con 19 muertos, 5 desaparecidos y afectaciones en 23 municipios. Por su parte, Querétaro registra una víctima fatal y daños en 8 municipios, mientras que San Luis Potosí, aunque no presenta pérdidas humanas ni desaparecidos, sí reporta afectaciones en 12 localidades.

En conjunto, las autoridades mantienen labores de búsqueda, rescate y atención a damnificados, además de evaluar los daños a la infraestructura y coordinar apoyos en las zonas más vulnerables.

Gobierno de Sheinbaum destinará 10 mil MDP para atender daños

Este día, durante "La Mañanera del Pueblo", la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno continúa en la fase de atención urgente tras las lluvias e inundaciones en estados del oriente y centro del país, pero adelantó que ya alista un plan nacional de reconstrucción en el que se invertirán 10 mil millones de pesos.

La Mandataria aseguró que siguen trabajando en la atención a la emergencia, "todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación".

Detalló que más de 52 mil personas participan en las labores de auxilio entre las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal, las autoridades estatales y voluntarios.

También, explicó que la estrategia oficial se compone de cuatro ejes, los cuales son la atención a la emergencia; apoyo directo a familias damnificadas; reconstrucción; y fortalecimiento del sistema de alerta y prevención de riesgos.

*Con información de SUN y EFE

