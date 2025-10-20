Lunes, 20 de Octubre 2025

Cines de CDMX donde se estrenará Frankenstein de Guillermo del Toro este 23 de octubre

El estreno de Frankenstein en el país se acerca: será el 23 de octubre en salas de cine, y en la Ciudad de México hay una variada lista de cines que te esperan para ver la película

Por: Anel Solis

En la Ciudad de México hay una variedad de cines donde podrás ver Frankenstein. INSTAGRAM/ @frankensteingdt

Frankenstein, dirigida por el cineasta Guillermo del Toro, promete ser una de las mejores películas de este año y sorprender a su público.

El estreno de la película en el país se acerca: será el 23 de octubre en salas de cine y el 7 de noviembre en la plataforma de streaming Netflix.

Es tanta la emoción de los fans que, incluso, la venta de boletos para ver el filme en la pantalla grande ya se agotó para el estreno.

Si no alcanzaste boletos para ver la película en algún cine de tu preferencia en la Ciudad de México (CDMX), no te preocupes: a continuación, te damos una lista actualizada de los cines donde podrás ver Frankenstein en la CDMX.

¿Dónde ver Frankenstein en la CDMX?

  • Cineteca nacional xoco
  • Cineteca nacional de las artes
  • Cineteca nacional Chapultepec
  • Cine Tonalá
  • La casa del cine
  • Cinemanía
  • Sala julio Bracho (ccu)
  • Museo universitario del chopo
  • Cinedot Azcapotzalco
  • Cinespot Tláhuac
  • Cinetopa Azcapotzalco
  • Cine linterna mágica
  • Cinemas wtc
  • Autocinema coyote insurgentes
  • Autocinema coyote Polanco

No te quedes con las ganas de ver Frankenstein y aprovecha esta variada lista de cines para asistir al que sea de tu preferencia.

ESPECIAL/ NETFLIX 
Guillermo del Toro visitará México

Las sorpresas en esta nota no terminan aún, pues, en días pasados, en la cuenta oficial de X de Netflix Latinoamérica se dio a conocer que el aclamado cineasta Guillermo del Toro visitará nuestro país para la promoción de Frankenstein.

Del Toro visitará la CDMX el próximo 3 de noviembre y estará acompañado de los dos protagonistas de este filme: Oscar Isaac, quien interpreta al doctor Víctor Frankenstein, y Jacob Elordi, quien dará vida a la criatura.

De acuerdo con Guillermo del Toro, esta película no es una historia de terror, sino que muestra la dinámica familiar entre padres e hijos, cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en quienes no la conocen.

