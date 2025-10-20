La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) reveló la detención de Verónica “N” alias “La Jefa”. La mujer es identificada como líder de una célula delictiva que opera en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y el Estado de México, para la extorsión y narcomenudeo. Se le vincula con préstamos "gota a gota" y despojo de predios.

Además, la SSC señaló que es pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores, alias el "Felipillo", hijo del exlíder del Cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús, alias "El Ojos". El "Felipillo" actualmente está preso.

En el operativo también fueron detenidos otra mujer y dos hombres, uno de ellos, es Juan “N”, de 42 años, quien cuenta con antecedentes delictivos de 2010 por el delito de robo agravado.

Maricela "N", de 41 años y Axel “N”, de 23 años, los otros dos detenidos, son colaboradores cercanos de "La Jefa", dedicados al narcomenudeo.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con el apoyo de personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) Marina Armada de México (Semar), y de la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron dos órdenes de cateo en la alcaldía Tláhuac, donde además de detener a los cuatro citados anteriormente aseguraron más de mil dosis de aparente cocaína, metanfetamina y marihuana.

Según la narrativa de la SSC, al dar seguimiento a las labores para la desarticulación de grupos delictivos en la Ciudad de México, los uniformados realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo en las colonias Arboledas y Miguel Hidalgo, ambas en la alcaldía Tláhuac, donde se supo que era la zona de movilidad de una persona probablemente relacionada con actividades ilícitas.

"Tras implementar diferentes técnicas de investigación y recopilar información, los oficiales obtuvieron datos de prueba suficientes y robustos que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales con los que el personal de la SSC, en coordinación con la FGJ y las instancias de seguridad del Gobierno de México, realizaron los cateos", expuso la SSC.

La primera intervención se realizó en un domicilio localizado en la Calle Traviata, de la colonia Miguel Hidalgo, donde detuvieron a dos hombres de 23 y 42 años, y a una mujer de 41 años, además aseguraron 109 bolsitas con posible marihuana, 487 dosis con aparente cocaína y 84 de posible metanfetamina.

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la avenida Porvenir, del fraccionamiento Las Arboledas, donde fue detenida una mujer de 31 años, a quien les aseguraron 97 dosis de una hierba verde y seca similar a la marihuana, 200 gramos y 53 dosis de posible metanfetamina, 335 envoltorios de una sustancia similar a la cocaína, 97 bolsitas de plástico transparente que contenían posible cocaína en piedra, y un teléfono inteligente.

Por lo anterior, los detenidos fueron informados de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Asimismo, ambos inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

