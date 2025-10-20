Profeco informa el precio promedio de la gasolina este lunes 20 de octubre

Durante la conferencia matutina presidencial de este lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que el monitoreo semanal que realiza la dependencia arrojó que el precio promedio nacional de la gasolina regular es de 23.60 pesos por litro.

"[…] En el seguimiento de los precios de la gasolina regular, tenemos un precio promedio nacional de 23 pesos con 60 centavos y en los precios justos ubicamos esta gasolinera de Pemex en Monterrey, Nuevo León, con 23 pesos con 14 centavos el litro, por debajo de los 24 pesos que es el acuerdo", señaló el titular de Profeco.

El funcionario explicó que ninguna estación de servicio monitoreada presentó márgenes de ganancia superiores a los dos pesos por litro, lo cual, dijo, "es una muestra del compromiso de las empresas con mantener precios razonables". Sin embargo, advirtió que en Tingüindín, Michoacán, una gasolinera de la marca Petrodarca registró un margen de ganancia de 4.93 pesos por litro, por lo que fue señalada con un "tache" en la evaluación semanal.

“Quién es quién en los precios”

En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Escalante Ruiz presentó el informe "Quién es quién en los precios", donde destacó que por quinta semana consecutiva la remesadora Finabien se mantiene como la mejor opción para el envío de dinero desde Estados Unidos, con una comisión promedio de 2.99 dólares y un tipo de cambio de 18.86 pesos por dólar.

En cuanto a la canasta básica, Escalante Ruiz reportó que los precios se mantienen por debajo del tope acordado de 910 pesos en todas las regiones del país. Los precios más bajos se registraron en Chedraui Flores Magón, Cuernavaca, Morelos, con un total de 770.80 pesos, mientras que el más alto fue de 917.80 pesos en Soriana Híper de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El procurador agregó que el precio promedio del kilo de tortilla se ubica en 23.71 pesos, aunque en algunos puntos del país como Mérida y Tijuana el costo alcanza los 30 pesos, por lo que exhortó a la ciudadanía a consultar el portal de Profeco para comparar precios en sus localidades.

Además, presentó un estudio incluido en la Revista del Consumidor de octubre sobre la calidad de las fibras de cocina, donde se evaluaron 45 productos. Se detectó que una fibra de 28 pesos obtuvo una calificación "excelente", mientras que otra de 90 pesos tuvo un rendimiento menor, destacando la importancia de comparar calidad y precio antes de comprar.

