México invertirá 10 mil MDP para atender daños tras lluvias catastróficas

Este lunes 20 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno continúa en la fase de atención urgente tras las lluvias e inundaciones en estados del oriente y centro del país, y que han dejado 76 muertos. Asimismo, la Mandataria adelantó que ya alista un plan nacional de reconstrucción en el que se invertirán 10 mil millones de pesos (10 mil MDP).

"La primera estimación son 10 mil MDP de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Todo eso va a llevar como 10 mil millones. Hay recursos (…) para atender la emergencia", aseguró Sheinbaum durante "La Mañanera del pueblo" temprano.

La Gobernante mexicana aseguró que siguen trabajando en la atención a la emergencia, "todavía hay comunidades, localidades que no tienen el paso terrestre y seguimos trabajando, limpiando las viviendas y garantizando la recuperación de la comunicación", apuntó.

Detalló que más de 52 mil personas participan en las labores de auxilio entre las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal, las autoridades estatales y voluntarios.

Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia oficial se compone de cuatro ejes:

Atención a la emergencia

Apoyo directo a familias damnificadas

Reconstrucción

Fortalecimiento del sistema de alerta y prevención de riesgos

"No solamente se trata de limpiar los caminos o tener acceso provisional a los puentes. Tenemos que rehacer puentes, rehacer caminos, reconstruir clínicas, reconstruir escuelas (…) y finalmente también la reconstrucción de la actividad económica de las localidades", subrayó.

La Presidenta anunció acciones para mejorar los sistemas de pronóstico y alerta temprana, mediante un comité científico con especialistas de diversas universidades del país.

"Se trata de que no solamente el alertamiento del meteorológico nacional llegue a las oficinas de los gobernadores (… ) si no que a través del teléfono celular, así como ya lo tenemos para sismos, pueda llegar el alertamiento directo a las comunidades", dijo.

Sheinbaum adelantó que en los próximos días se presentará el censo de damnificados y el plan de apoyos económicos para familias afectadas.

El plan de la Secretaría del Bienestar y la SICT para los afectados por las lluvias

Por su parte, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, detalló apoyos tras las lluvias: 20 mil pesos a afectados; hasta 50 mil pesos a comercios; entre 50 mil y 100 mil pesos para campo y ganadería; 150 pesos en útiles escolares; y 500 mil pesos para reconstrucción de clínicas

Mientras que Jesús Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México (SICT), señaló que "del 14 al 20 de octubre, de las 288 comunidades incomunicadas, al día de hoy ya se avanzó con 169", es decir, faltan 119 por reparar.

Por último, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, aseguró que el suministro eléctrico está restablecido en un 98.7% en la región impactada, aunque persisten afectaciones en zonas rurales.

OF