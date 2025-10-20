Bernardo Bravo: ¿Quién era el líder limonero asesinado en Apatzingán?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó la mañana de este lunes del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán, Michoacán y también presidente de los productores limoneros a nivel nacional. Había sido privado de la libertad el domingo.

¿Quién era Bernardo?

Bernardo Bravo Manríquez se definía como emprendedor y "orgullosamente limonero". Nació en Apatzingán, Michoacán y era hijo de familia de limoneros.

De acuerdo con su perfil en redes sociales, estudió en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

En varias ocasiones levantó la voz contra las extorsiones que sufren los limoneros de Apatzingán por parte del grupo armado Los Viagras, aliados del Cártel Nueva Generación.

Te puede interesar: SAT auditará en 2026 a ESTOS contribuyentes

Recientemente protestó contra los bajos precios del limón.

También se sabe que estaba casado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV