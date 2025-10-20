Lunes, 20 de Octubre 2025

Bernardo Bravo: ¿Quién era el líder limonero asesinado en Apatzingán?

Bernardo Bravo Manríquez fue encontrado muerto este lunes; había sido privado de la libertad el domingo

Bernardo Bravo Manríquez se definía como emprendedor y "orgullosamente limonero". ESPECIAL

La Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó la mañana de este lunes del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán, Michoacán y también presidente de los productores limoneros a nivel nacional. Había sido privado de la libertad el domingo.

¿Quién era Bernardo?

Bernardo Bravo Manríquez se definía como emprendedor y "orgullosamente limonero". Nació en Apatzingán, Michoacán y era hijo de familia de limoneros.

De acuerdo con su perfil en redes sociales, estudió en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

En varias ocasiones levantó la voz contra las extorsiones que sufren los limoneros de Apatzingán por parte del grupo armado Los Viagras, aliados del Cártel Nueva Generación.

Recientemente protestó contra los bajos precios del limón.

También se sabe que estaba casado.

Temas

  • Bernardo Bravo
  • Apatzingán
  • limonero
  • Michoacán
  • Fiscalía General del Estado de Michoacán

