Una nueva potencialidad ciclónica es supervisada en el océano Pacífico por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Esta mañana del lunes 20 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigila una zona con potencial ciclónico:

Zona de baja presión al sur de Chiapas, mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 50% en 7 días . Se localiza a 465 kilómetros al sur de Barra de Tonalá, Chiapas, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Si continúa su evolución, este fenómeno daría forma a la tormenta "Sonia" .

Clima del martes 21 al jueves 23 de octubre de 2025

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste de la República mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Un nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte de México, en donde generará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región. Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerá el noroeste del país, ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h en dicha región, así como descenso de temperaturas en Baja California.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en estados del norte, occidente y centro del país.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará hacia el oeste, sobre el océano Pacífico, alejándose gradualmente de costas mexicanas .

Finalmente, a partir del jueves, una nueva onda tropical ingresará al sur de la península de Yucatán, mexicano, reforzará la probabilidad de lluvias en dicha península.

