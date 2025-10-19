En los últimos días, en redes sociales ha comenzado a circular la versión de que los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán con el pago de noviembre un monto extra como aguinaldo.

Esta información ha generado dudas entre los derechohabientes, quienes se encuentran a la espera de la publicación de las fechas oficiales para la dispersión de pagos del último bimestre del año, es decir, noviembre-diciembre.

El aguinaldo es una prestación obligatoria reconocida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este cumple un rol fundamental en los hogares mexicanos, debido a que es útil para los gastos de la temporada navideña, la liquidación de deudas, el ahorro y la estabilidad económica.

¿Habrá pago de aguinaldo en el próximo depósito de la Pensión Bienestar?

La Secretaría del Bienestar desmintió que los beneficiarios de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores van a recibir un monto extra como aguinaldo en el próximo depósito del 2025.

La Pensión Bienestar no da aguinaldo debido a que no es una "pensión contributiva", es decir, que no deriva de una relación laboral con el Estado. Este es un programa del Gobierno Federal que proporciona un apoyo económico bimestral con el objetivo de garantizar una vejez digna a los mexicanos de 65 años en adelante.

Por otro lado, las personas pensionadas por los sistemas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sí pueden recibir el pago del aguinaldo bajo ciertos regímenes debido a que eran trabajadores formales.

¿De cuánto será el pago de noviembre de la Pensión Bienestar?

El monto que los beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán en noviembre será el habitual durante 2025, es decir, 6 mil 200 pesos mexicanos. El dinero será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario en la fecha indicada en el calendario oficial por letra.

