La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció datos importantes sobre la salud de los niños en educación básica, entre los que destacan aquellos que requieren atención dental y aquellos que requieren lentes..

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, llamó a padres y madres de familia a que atiendan los resultados que revela el Programa Vive Saludable, Vive Feliz, que ha valorado a 7 millones 653 mil 564 estudiantes de educación básica .

En la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ayer lunes en Palacio Nacional, el secretario reconoció que, de acuerdo con las valoraciones hechas a las y los estudiantes de escuelas públicas, se han detectado enfermedades como sobrepeso y obesidad , y "la gran mayoría de los niños nunca ha ido al dentista", además de que algunos necesitan atender su salud visual.

Al mencionar que las personas tutoras deben atender la hoja de resultados de sus hijos e hijas, el titular de la SEP reportó que para hacer una orientación nutricional 3 millones 826 mil estudiantes tienen que ir a cita; sin embargo, han sido atendidos 275 mil 126, apenas 7 por ciento.

Datos de salud en niños de educación básica

Al enfatizar que se les canaliza a los centros de salud a los que deben asistir, agregó que 4 millones 592 mil necesitan ir al dentista y que 3 millones 61 mil son candidatos a usar lentes . "Lo más importante es cerrar este ciclo, esta detección que se hace por parte del Gobierno de México. Ahora necesitamos el apoyo de las familias para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia", expresó.

Delgado Carrillo apuntó que van 60 mil escuelas valoradas, lo que representa 68% de la meta. Además, reconoció que hay un avance menor del programa en Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Ciberbachillerato

El secretario de Educación anunció que el Gobierno federal impulsará la creación de un nuevo modelo de ciberbachillerato como parte de la estrategia para ampliar la cobertura y diversificar las modalidades de educación media superior a partir de 2026.

El proyecto forma parte de la meta presidencial de alcanzar una cobertura de 85% en el nivel medio superior y garantizar que ningún joven se quede sin estudiar, mediante la construcción de nuevos planteles, ampliaciones, reconversiones y esta nueva modalidad educativa.

Explicó que el ciberbachillerato representa una evolución del esquema tradicional de los telebachilleratos. Expuso que será un modelo más integral, con infraestructura física y digital que incluirá aulas equipadas con cómputo, espacios deportivos, áreas culturales y conectividad, además de contenidos académicos adaptados al Marco Curricular Común del Bachillerato Nacional (MCCEMS). "Queremos diferenciarlo del telebachillerato porque es otro concepto (…) Ya tendrá aula de cómputo, domo para actividades deportivas y culturales, y contenidos que se apegan al marco curricular", explicó el secretario, y precisó que aún se evalúa el nombre definitivo que llevará.

Para 2026, la SEP prevé abrir 130 ciber bachilleratos ubicados estratégicamente en comunidades donde la distancia entre la secundaria más cercana y un bachillerato supera los 45 minutos .

Estas localidades fueron seleccionadas con base en estadísticas de matrícula y necesidades regionales, especialmente en zonas con alta dispersión poblacional.

"Van dirigidos a acercar las escuelas a donde viven las y los jóvenes", enfatizó Delgado al señalar que estos centros permitirán ampliar oportunidades y evitar la deserción por razones geográficas.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, detalló que el ciberbachillerato forma parte del reordenamiento del sistema educativo para permitir el retorno de estudiantes que abandonaron la escuela.

Para ello, el nuevo modelo contará con un sistema modular, de manera que los jóvenes puedan reincorporarse sin perder años completos. Todos los estudiantes de los ciberbachilleratos obtendrán un certificado del Bachillerato Nacional, igual que el resto de los subsistemas.

La diferenciación estará en las horas dedicadas a competencias laborales, pues el nuevo esquema permitirá que los jóvenes cursen formaciones técnicas actualizadas, conforme a necesidades regionales y del mercado.

Este componente será además avalado por una red de universidades públicas, incluidas universidades autónomas estatales, la UNAM y el IPN.

Actualmente se revisan y actualizan carreras técnicas vinculadas a semiconductores, robótica, electromovilidad, turismo, programación, administración de proyectos tecnológicos, así como nuevas áreas del bachillerato agropecuario relacionadas con manejo del agua, servicios ambientales y la gestión del patrimonio natural.

OA