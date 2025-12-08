Las lluvias han regresado al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y el pronóstico del clima es que se harán presentes este lunes y mañana martes, pero ¿Cuáles son los detalles?

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para este día en la ciudad cielo mayormente nublado. Algunos episodios de lluvia ligera y aislada en el transcurso del día . Ambiente fresco. Las temperaturas esperadas este día serán máximas de 22-24 °C y mínimas de 13-15 °C.

Por su parte, Meteored espera para Guadalajara el martes 9 de diciembre cielos cubiertos. Las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 24 °C durante el día , cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste , con rachas que podrán llegar hasta 30 km/h por la tarde.

Lluvia para Guadalajara el 9 de diciembre

05:00 horas Parcialmente nuboso 14 °C 08:00 horas Parcialmente nuboso 13 °C 14:00 horas Nubes y claros 23 °C 17:00 horas Tormenta (40% de probabilidad de lluvia) 19 °C 20:00 horas Nubes y claros 16 °C 23:00 horas Nubes y claros 15 °C

La posibilidad de que la lluvia se presente en Guadalajara el martes 9 de diciembre es mayor a las 05:00 de la tarde, aunque durante el día se mantendrá el cielo nublado .

Pronóstico del clima para el martes 9 de diciembre

El frente núm.19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano , ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Veracruz y Oaxaca y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente empezará a modificar sus características térmicas, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas durante la tarde en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional ; sin embargo, mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día; además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y la costa centro y sur de Veracruz, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored

