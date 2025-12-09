SEP: ¿Cuándo inician, cuándo terminan y cuánto durarán las vacaciones de invierno?

Con diciembre en marcha, alumnos, tutores y padres de familia se encuentran a la espera de las vacaciones de invierno, uno de los periodos de descanso favoritos en México, ya que permite disfrutar de las fiestas de fin de año. Aquí te compartimos la fecha de inicio y fin de este periodo, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 establece que las vacaciones de invierno darán inicio el próximo lunes 22 de diciembre, por lo que el viernes 19 es el último día en que los estudiantes de educación básica deberán asistir a las aulas.Las vacaciones llegarán a su fin el viernes 9 de enero, y tras las fiestas navideñas, los alumnos tendrán que presentarse nuevamente en los planteles educativos el lunes 12 de enero de 2026. Esto quiere decir que los estudiantes disfrutarán un periodo de 23 días consecutivos de descanso, que abarca las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.Esta información resulta relevante para que las familias planifiquen sus actividades vacacionales.Tras el regreso a clases, los alumnos podrán disfrutar de un día de descanso hasta el viernes 30 de enero de 2026 debido al habitual Consejo Técnico Escolar (CTE).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB