SEP: ¿Cuándo inician, cuándo terminan y cuánto durarán las vacaciones de invierno?

Con diciembre en marcha, alumnos, tutores y padres de familia se encuentran a la espera de las vacaciones de invierno, uno de los periodos de descanso favoritos en México, ya que permite disfrutar de las fiestas de fin de año. Aquí te compartimos la fecha de inicio y fin de este periodo, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno y cuánto durarán?

El calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 establece que las vacaciones de invierno darán inicio el próximo lunes 22 de diciembre, por lo que el viernes 19 es el último día en que los estudiantes de educación básica deberán asistir a las aulas.

Las vacaciones llegarán a su fin el viernes 9 de enero, y tras las fiestas navideñas, los alumnos tendrán que presentarse nuevamente en los planteles educativos el lunes 12 de enero de 2026. Esto quiere decir que los estudiantes disfrutarán un periodo de 23 días consecutivos de descanso, que abarca las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

Esta información resulta relevante para que las familias planifiquen sus actividades vacacionales.

Todos los días de descanso para el 2026, según la SEP

Tras el regreso a clases, los alumnos podrán disfrutar de un día de descanso hasta el viernes 30 de enero de 2026 debido al habitual Consejo Técnico Escolar (CTE).

Viernes 30 de enero de 2026 - Consejo Técnico Escolar

Lunes 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución Mexicana

Viernes 27 de febrero de 2026 - Consejo Técnico Escolar

Lunes 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez

Viernes 27 de marzo de 2026 - Consejo Técnico Escolar

Viernes 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro

Viernes 29 de mayo de 2026 - Consejo Técnico Escolar

Viernes 26 de junio de 2026 - Consejo Técnico Escolar

Calendario de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2025-2026. ESPECIAL

