Michoacán fue escenario, otra vez, de un hecho emanado del crimen organizado. Estos son los detalles minuto a minuto del coche bomba en Coahuayana.

Los dos hombres que tripulaban el coche bomba que estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, el sábado pasado, fueron guiados y auxiliados por sujetos que viajaban en dos vehículos más y en tres motocicletas.

Videos en poder de El Universal revelan las horas previas a que los criminales perpetraran el ataque con explosivos, que dejó un saldo de seis muertos y seis lesionados .

Fuentes de seguridad informaron que la camioneta negra —que posteriormente sería utilizada como coche bomba— y un automóvil sedan blanco se detuvieron alrededor de las 07:30 horas en el puente de Coahuayana, en la carretera costera 200, Lázaro Cárdenas- Manzanillo, en los límites entre Michoacán y Colima.

Los vehículos ingresaron provenientes de la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, donde opera y controla una célula del Cártel Nueva Generación (CNG) .

En los videos, de cámaras de vigilancia, se observa que los dos vehículos se detienen en el acotamiento del Puente de Coahuayana, alrededor de las 07:42 de la mañana, del pasado sábado.

El auto blanco maniobra hasta que ambos coches quedan uno frente al otro y el auto blanco levanta la tapa del cofre.

La Policía Comunitaria señala que, de acuerdo con las imágenes, la camioneta negra parecía presentar fallas mecánicas.

Minutos después llega una camioneta roja, de la que desciende una persona, intercambia algunas palabras con los hombres que están en el lugar y dos minutos después se retira por donde llegó, mientras el coche blanco maniobra para avanzar.

A las 08:00 de la mañana en punto, el vehículo blanco se incorpora al carril contrario y luego maniobra en reversa, para quedar nuevamente de frente a la camioneta, mientras el tránsito vehicular en esa carretera costera es cada vez más intenso. Se observa el paso de tráileres, camiones de carga y vehículos particulares.

Posteriormente, baja uno de los sujetos del automóvil blanco, se asoma hacia la camioneta, abre la cajuela, baja algo que es difícil de identificar, lo lleva a la camioneta y regresa al vehículo. Todo esto, bajo una pertinaz lluvia.

En otro video se ve a otro sujeto descender de la camioneta negra y ambos intentan hacer algo para echar a andar el vehículo.

A las 08:10, la camioneta negra logra avanzar unos metros, pero vuelve a presentar fallas y es empujada hacia atrás por al menos dos sujetos.

A las 08:11, arranca el vehículo blanco con rumbo hacia Cerro de Ortega y regresa 3 minutos después. Por fin, a las 08:36, echan a andar la camioneta y ambos vehículos se reincorporan sobre la carretera costera.

Cámaras del crucero de Boca de Apiza captan el momento en el que el sedan blanco da vuelta hacia San Vicente y enseguida gira en "u", para regresar a la carretera 200; enseguida vuelve a dar otra vuelta en "u" y se pierde.

A las 08:48, las cámaras de vigilancia evidencian el momento en que la camioneta negra ingresa a Coahuayana y detrás, el auto blanco .

Autoridades locales señalan que testigos indicaron que la camioneta negra volvió a presentar fallas en el camino, entre las huertas de plátano, donde fue auxiliada por una camioneta roja, que de igual manera ingresó por Cerro de Ortega.

Es hasta las 09:30 que el vehículo blanco y la camioneta negra reaparecen en las cámaras instaladas en la entrada de la localidad de San Vicente, a poco más de cuatro kilómetros del centro de Coahuayana.

En este punto se observa que los vehículos ingresan y giran a la derecha, con rumbo al centro de la cabecera municipal. También se aprecia que la camioneta negra va cargada con plátanos.

De acuerdo con las fuentes, la camioneta negra —que fue utilizada como coche bomba— estuvo estacionada casi dos horas y media en el camino a Coahuayana, oculta a un costado de los platanares .

Minutos después de las 11:30 horas, ambos vehículos ingresaron a la cabecera municipal por la avenida Rayón, tomaron el retorno frente a la presidencia municipal y a 30 metros, afuera de la base de la Policía Comunitaria, se detuvo la camioneta, se echó en reversa y se estacionó; el auto blanco siguió de frente.

Unos segundos después, a las 11:40, el grupo criminal hacía estallar la camioneta con explosivos fabricados con pólvora y con los dos sujetos adentro: el conductor y el copiloto; sus restos quedaron esparcidos en un radio de 250 metros .

En otros videos se observa que hacia las 11:45 el auto blanco ya salía de San Vicente. Delante van tres motocicletas, en una de ellas viajan dos hombres y en las otras dos va solamente el conductor; se presume que estas cuatro personas también podían haber formado parte del grupo delictivo que ejecutó el ataque con el coche bomba en el centro de Coahuayana.

