El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un aviso para desmentir un rumor que surgió en redes sociales. Esto es lo que señaló:

El SAT desmintió que esté realizando un congelamiento masivo de cuentas bancarias , luego de que usuarios en redes sociales reportaran un supuesto bloqueo de este tipo de instrumento financiero.

En una tarjeta informativa emitida este domingo, el órgano recaudador de impuestos negó que esté implementando un mecanismo para bloquear cuentas de causantes en las instituciones de crédito .

Precisó tampoco está ejerciendo un proceso generalizado de visitas domiciliarias para fiscalizar a los contribuyentes.

En este sentido, el fisco recordó que siempre actúa de manera responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes para reducir la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura contributiva.

Mencionó que recientemente ha circulado en algunos medios y en las redes sociales esas supuestas acciones que no son verdad y no tienen sustento .

Por otro lado, manifestó que de ninguna manera tiene un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias, como se ha señalado en los últimos días .

SAT emitirá normativa de seguridad

El SAT emitirá una propuesta normativa para garantizar que no violará la privacidad de la información de las plataformas digitales ni de sus usuarios, al acceder en tiempo real a información únicamente de carácter fiscal, como lo aprobó el Congreso como parte del Paquete Económico 2026.

Así lo anunciaron funcionarios del órgano recaudador en una reunión con representantes de Meta, Amazon, TikTok, Mercado Libre, Airbnb y Rappi.

También de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), DiDi, Netflix, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Walmart, la Alianza por un Internet Abierto, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), Motion Picture Association, Alianza in México y Lalamove.

Los funcionarios del SAT y hacendarios, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como los representantes de plataformas digitales, acordaron mantener abiertos los canales de comunicación para continuar el diálogo técnico y trabajar de forma coordinada en la correcta implementación de la reforma.

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, garantizó que los mecanismos propuestos brindan seguridad jurídica y fiscal.

El funcionario sostuvo que respetan la privacidad de los usuarios, y facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las plataformas.

El Administrador General Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, les dio a conocer que, para cumplir con la disposición legal, será emitida una propuesta normativa. Pero en el comunicado no se especificó la fecha en que se emitirá.

