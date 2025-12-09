Martes, 09 de Diciembre 2025

Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 9 de diciembre

Conoce cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este martes 9 de diciembre

 

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 9 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

EL INFORMADOR continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 

Cierre de circulación en autopista de Oaxaca


Continúa cierre de circulación en ambos sentidos por deslave de Talud sobre la carpeta asfáltica, cerca del km 206+000 autopista Cuacnopalan-Oaxaca, tramo Huitzo-Oaxaca (San Pablo Etla).

 

Cierre total de circulación en autopista Agua Dulce-Cárdenas


Sobre la autopista Agua Dulce-Cárdenas, km 58, con dirección a Agua Dulce, hay cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

Cierre parcial de circulación sobre autopista México-Puebla


En la autopista Durango-Mazatlán, km 163. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos, por daño en la estructura del Puente El Carrizo, derivado de un accidente.

Cierre parcial de circulación en autopista México-Puebla


A la altura del kilómetro 60 de la autopista México-Puebla, se registra reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (choque contra muro central). 

