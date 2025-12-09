Este martes 9 de diciembre, la jornada no abre con números positivos para el peso mexicano, en su cotización frente al dólar.

De acuerdo a información de Bloomberg, el peso cotiza este arranque con una depreciación frente a su par estadounidense. El tipo de cambio se ubica en 18.28 pesos por dólar (Ciudad de México, 07:28 horas); lo que significa una depreciación diaria de 0.12% de la moneda nacional .

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este martes 9 de diciembre de 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banamex 17.70 18.72 Banco Azteca 16.90 18.90 Banorte 17.10 18.60 BBVA Bancomer 17.44 18.57 Scotiabank 17.40 19.00

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:50 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

