Este martes 9 de diciembre, la jornada no abre con números positivos para el peso mexicano, en su cotización frente al dólar.De acuerdo a información de Bloomberg, el peso cotiza este arranque con una depreciación frente a su par estadounidense. El tipo de cambio se ubica en 18.28 pesos por dólar (Ciudad de México, 07:28 horas); lo que significa una depreciación diaria de 0.12% de la moneda nacional.Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:50 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer.Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.Con información de Bloomberg y SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA