Ayer, en varias zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se registró una lluvia ligera. Este miércoles 9 de diciembre, la posibilidad también es de precipitaciones, sobre todo en horas de la tarde y al caer la noche . Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para este día en la región Pacífico Centro, durante el día, se prevé cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de viento de hasta 35 km/h en la región.

Por su parte, Meteored prevé para este día en Guadalajara cielo cubierto esta mañana , con temperaturas alrededor de 16 °C. Por la tarde, tendremos lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 22 °C. Durante la noche, habrá chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 15 °C. Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

Clima en Guadalajara

06:00 PM 32% de probabilidad de lluvia 21 °C 07:00 PM 56% de probabilidad de lluvia 19 °C 08:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 18 °C 09:00 PM 6% de probabilidad de lluvia 17 °C 10:00 PM 7% de probabilidad de lluvia 16 °C 11:00 PM 7% de probabilidad de lluvia 16 °C

El pronóstico de lluvia para este día es del 32 por ciento, pero disminuye a partir del miércoles .

Clima en México hoy

Hoy, el frente núm. 19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano , ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste); muy fuertes en Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este), y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente, propiciará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país, asimismo se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán, disminuyendo gradualmente en el transcurso del día; además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y las costas centro y sur de Veracruz, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sur del territorio mexicano, incluido el Valle de México.

X / @conagua_clima

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

