Inapam: Estos son los supermercados que tendrán descuentos con la credencial en diciembre

Con el año a punto de terminar y la llegada de las fiestas decembrinas, muchas personas en México se preparan para comenzar las compras navideñas , que normalmente incluyen desde regalos hasta productos y alimentos para la cena del 24 de diciembre, las posadas y todas las reuniones que surgen durante esta temporada.

Sin embargo, no es un secreto que gran parte de estos eventos suelen representar un gasto considerable para los participantes, lo que en muchos casos puede afectar su estabilidad económica. Con esto en mente, el Inapam presentó una alternativa para que sus beneficiarios puedan ahorrar un poco y disfrutar al máximo esta Navidad sin comprometer su cartera.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un organismo mexicano que se encarga de preservar el bienestar personal y económico de las personas de la tercera edad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Esta labor se realiza a través de una credencial disponible para todas las personas mayores de 60 años, con la cual pueden acceder a programas de integración, talleres, descuentos, educación y muchas ventajas más que los ayudan a mantenerse activos en la sociedad y a llevar una vida digna .

Y es con esta misma tarjeta que, durante diciembre, los adultos mayores podrán acudir a diferentes supermercados, ya sea para realizar sus compras navideñas o simplemente para adquirir los artículos de su preferencia a un precio mucho más bajo.

¿Qué supermercados tienen descuentos con Inapam?

Dentro del Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam 2025 se encuentra una gran variedad de tiendas y supermercados que ofrecen descuentos al presentar la tarjeta. A continuación te compartimos cuáles son:

Soriana: Las personas mayores podrán obtener un 10 % de descuento en departamentos seleccionados de la tienda.

Walmart: Durante los primeros 10 días del mes ofrece 10 % de descuento en todas sus farmacias, mientras que el resto de los días el descuento baja al 5 %.

Sam's Club: La cadena de clubes de mayoreo ofrecerá durante todo diciembre un 5 % de descuento en medicamentos de su farmacia.

La Comer: En la compra de medicamentos en sus farmacias con monedero naranja se recibe 10 % de bonificación, más 5 % de descuento adicional al presentar la credencial Inapam.

Bodega Aurrerá: Al formar parte del grupo Walmart, también aplica 10 % de descuento en farmacias del 1 al 10 de diciembre y 5 % del 11 al 31 de diciembre.

Chedraui: Ofrece descuentos a los adultos mayores con credencial del Inapam, generalmente un 5% en alimentos y a veces un 10% en productos seleccionados.

Consideraciones importantes para aprovechar los descuentos Inapam

Es importante destacar que, para hacer válidos estos descuentos, se debe informar al cajero antes de realizar el pago.

Los beneficios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, algunos pueden variar con el transcurso de los días, por lo que se recomienda consultar los términos y condiciones en cada establecimiento.

Estos descuentos representan una gran oportunidad para que los adultos mayores cuiden su economía durante la temporada navideña, sin tener que sacrificar productos básicos o necesarios para su día a día.

