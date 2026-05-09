La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló este sábado 09 de mayo del 2026 que el recorte del ciclo escolar 2025-2026 por la realización del Mundial de Futbol 2026, anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sin considerar el contexto laboral y social de madres, padres y personas cuidadoras, repercute directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El jueves, la SEP anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 5 de junio en vez del 15 de julio -40 días antes de lo programado- debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del evento deportivo internacional, que inicia el 11 de junio.

¿Qué advertencias lanzó la CNDH ante la propuesta de adelantar las vacaciones al 05 de junio?

En un comunicado, la CNDH llamó a la SEP y a las autoridades educativas a revisar dicha determinación "no solo atendiendo la coyuntura de un evento público y eventos climáticos, sino tomando como eje central el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes consagrado en el artículo 3 de la Constitución mexicana".

También, a mirar el contexto laboral por el que atraviesan la mayoría de personas que cuidan a niñas, niños y adolescentes.

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Señaló que dichas disposiciones "trasladan la carga de las obligaciones públicas a las personas cuidadoras, lo que repercute directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes y las personas cuidadoras".

Además, dijo la CNDH, la emisión de dichas disposiciones, " sin tomar en consideración los contextos sociales y laborales de las personas cuidadoras , vulnera el derecho de la niñez a ser debidamente cuidada".

En ese sentido, recordó que en algunos casos las personas que ejercen los cuidados de los menores "no cuentan con redes de apoyo suficientes como para garantizar su debida protección y atención".

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¿Qué dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum del cambio en el ciclo escolar de la SEP?

Ante la polémica por el adelanto de las vacaciones escolares, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que el calendario escolar aún no está definido y pidió garantizar que niñas y niños no pierdan clases.

Sheinbaum afirmó que la medida anunciada el jueves "es una propuesta" y subrayó que deberá garantizarse que niñas y niños no pierdan clases; aunque en un evento en Sonora este viernes 08 de mayo el titular de la SEP, Mario Delgado, insistió en que el ciclo se recortará al 5 de junio.

JM