Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre las modificaciones al calendario escolar 2025-2026, que implican un adelanto en el cierre del ciclo escolar, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que aún no hay un calendario definido.

En su conferencia de prensa matutina de este viernes, la Mandataria afirmó que el calendario anunciado ayer se trata de una propuesta del titular de la dependencia, Mario Delgado , la cual habría surgido directamente de las peticiones de distintas entidades de la República y de los maestros, quienes habrían solicitado adelantar el inicio de las vacaciones por la realización del Mundial de Futbol.

“Es una propuesta la que hizo Mario Delgado que viene de los propios estados de la República; no es decisión de Mario. Se juntaron los secretarios de Educación de las entidades y, a solicitud de los maestros, se planteó adelantar las vacaciones”, dijo.

Te puede interesar: SEP adelanta fin de ciclo escolar por el Mundial y causa controversia

Aunque este nuevo calendario considera el interés social en torno al evento deportivo, la jefa del Ejecutivo señaló la importancia de que los estudiantes no pierdan clases, por lo que se trata de una propuesta que “vamos a esperar que se defina”.

“Se tomó esa propuesta; no hay todavía un calendario definido. Es importante que los niños no pierdan clases. En el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país, ya que a muchos mexicanos nos gusta el futbol, estamos pendientes del Mundial” , añadió.

SEP adelanta fin de ciclo escolar por el Mundial y el calor

El día de ayer, por medio de una publicación en sus redes sociales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció modificaciones en el calendario escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.

De acuerdo con el mensaje, la decisión se tomó por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación del país. Estos cambios obedecerían principalmente a la “extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante los meses de junio y julio”, además de la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los cambios anunciados fueron:

Las labores administrativas terminan el 12 de junio.

El regreso será el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros, a fin de preparar el siguiente ciclo escolar.

Del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

Modificaciones en el calendario escolar 2025-2026. ESPECIAL

Anuncio de la SEP sobre más vacaciones genera controversia

La decisión anunciada por la Secretaría de Educación Pública generó críticas en diversos sectores de la población, incluidos padres de familia y especialistas.

Una de las principales preocupaciones es que la reducción de días de clases impacte directamente en el aprendizaje y agrave el rezago educativo presente desde la pandemia de COVID-19. También se cuestionó que las modificaciones se apliquen en todos los estados de la República, a pesar de que el Mundial solo tendrá tres sedes en el país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

