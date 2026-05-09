SEP anuncia reunión para definir el calendario escolar tras polémica por vacaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra en el centro de la atención nacional tras el reciente anuncio que modificaba el cierre de clases. El titular de la dependencia, Mario Delgado, confirmó que se llevará a cabo una reunión extraordinaria para analizar el futuro del ciclo escolar.

Este encuentro se realizará el próximo lunes 11 de mayo y contará con la participación de los secretarios estatales de educación del país.

¿Por qué la SEP revisará nuevamente el calendario escolar?

La controversia comenzó cuando se anunció el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026 para el día 5 de junio.

Esta medida provocó múltiples reacciones y cuestionamientos por parte de diversos gobiernos estatales, quienes pidieron claridad sobre la decisión.

Ante la inquietud generalizada, el Gobierno Federal decidió abrir el diálogo para proponer modificaciones definitivas que beneficien a la comunidad estudiantil.

El objetivo principal es unificar criterios y evitar confusiones en la planificación de las familias y los docentes en todo el territorio mexicano.

La postura oficial desde Sonora y el mensaje a los padres

El anuncio de esta reunión se dio a conocer desde el estado de Sonora, durante un evento conmemorativo por el Día de las Madres.

En dicho evento, Mario Delgado estuvo acompañado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien previamente había abordado el tema en su conferencia "La Mañanera del pueblo" ayer viernes.

"Queremos aprovechar para informar que, tal como lo señaló hoy en 'La Mañanera' nuestra Presidenta, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar", declaró el secretario.

Acompañado también por su homólogo estatal, Froylán Gámez Gamboa, el titular de Educación aprovechó para agradecer la participación ciudadana.

Ambos funcionarios reconocieron y agradecieron a las madres y padres de familia por las propuestas y comentarios recibidos durante los últimos días.

Puntos clave sobre el posible cambio en las vacaciones

Para entender mejor cómo esta decisión oficial podría afectar el desarrollo educativo, aquí te presentamos los datos más relevantes del caso:

¿Qué? Se revisará el calendario escolar para definir si se mantiene el cierre de clases para el 5 de junio o si habrá nuevos ajustes.

para definir si se mantiene el cierre de clases para el 5 de junio o si habrá nuevos ajustes. ¿Quién? El titular de la SEP, Mario Delgado, en conjunto con todos los secretarios de Educación de las entidades federativas.

de las entidades federativas. ¿Cuándo? La reunión oficial está programada para el próximo lunes 11 de mayo.

¿Por qué? Las modificaciones definitivas buscan resolver la polémica generada por el adelanto de las vacaciones de verano y unificar el plan de estudios.

y unificar el plan de estudios. ¿Cómo? A través de un consenso estatal que tomará en cuenta las propuestas recientes enviadas por los padres de familia.

Se espera que, al finalizar la cumbre educativa del lunes, las autoridades emitan un comunicado oficial con el calendario definitivo.

Mantente atento a las actualizaciones de esta noticia, ya que la resolución final determinará la organización de millones de hogares mexicanos de cara al cierre del ciclo escolar.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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