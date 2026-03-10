Mujeres con Bienestar 2026: Así puedes recuperar tu folio para las visitas domiciliarias

Como parte de una iniciativa estatal que busca fortalecer el bienestar de la población, este lunes 9 de marzo el Gobierno del Estado de México inició el proceso de actualización de datos del programa Mujeres con Bienestar 2026, el cual contempla visitas domiciliarias a mujeres que se encuentran en lista de espera para ingresar al programa.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Edomex, esta iniciativa está dirigida a mujeres de entre 18 y 59 años que viven en alguno de los municipios de la entidad y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, el Gobierno estatal otorga apoyos económicos que buscan facilitar el acceso a servicios y productos básicos necesarios para mejorar su calidad de vida.

Las visitas domiciliarias se realizarán únicamente a las mujeres que cuentan con folios emitidos durante las convocatorias de 2023 y 2024 , por lo que es importante tener este dato a la mano en caso de que sea solicitado por las brigadas del programa.

¿Cómo recuperar mi folio para el programa Mujeres con Bienestar?

Si realizaste tu registro en 2023 o 2024 y aún estás esperando ingresar al programa, o bien ya eres beneficiaria pero no recuerdas tu folio , existen varias formas de consultarlo o recuperarlo.

Acude a tu Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex para solicitar la recuperación de tu folio.

Revisa los correos electrónicos o mensajes de texto (SMS) que recibiste por parte del programa, ya que en alguno de ellos debe aparecer tu número de folio.

Llama al número telefónico 55 9370 1223, donde también puedes solicitar la recuperación de este dato.

Envía un correo electrónico a at.mujeresconbienestar@edomex.gob.mx para pedir nuevamente tu número de folio.

Además, las brigadas que recorrerán los 125 municipios del Estado de México podrían solicitar algunos documentos durante sus visitas, entre ellos:

Identificación oficial (INE o pasaporte).

CURP.

Teléfono de contacto y correo electrónico.

El proceso de actualización de datos tiene como finalidad ubicar a las mujeres que ya han recibido el apoyo en años anteriores o que realizaron su registro en 2023 o 2024 , con el objetivo de confirmar que la información proporcionada es correcta y verídica para asegurar que el programa llegue a las personas que realmente lo necesitan.

Con este procedimiento, las beneficiarias podrán garantizar su permanencia en la convocatoria 2026, lo que permitirá seguir recibiendo el apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, además de abrir la puerta para las nuevas solicitantes.

