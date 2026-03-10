Mujeres con Bienestar 2026: Así puedes recuperar tu folio para las visitas domiciliarias

Como parte de una iniciativa estatal que busca fortalecer el bienestar de la población, este lunes 9 de marzo el Gobierno del Estado de México inició el proceso de actualización de datos del programa Mujeres con Bienestar 2026, el cual contempla visitas domiciliarias a mujeres que se encuentran en lista de espera para ingresar al programa.De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Edomex, esta iniciativa está dirigida a mujeres de entre 18 y 59 años que viven en alguno de los municipios de la entidad y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, el Gobierno estatal otorga apoyos económicos que buscan facilitar el acceso a servicios y productos básicos necesarios para mejorar su calidad de vida.Las visitas domiciliarias se realizarán únicamente a las mujeres que cuentan con folios emitidos durante las convocatorias de 2023 y 2024, por lo que es importante tener este dato a la mano en caso de que sea solicitado por las brigadas del programa.Si realizaste tu registro en 2023 o 2024 y aún estás esperando ingresar al programa, o bien ya eres beneficiaria pero no recuerdas tu folio, existen varias formas de consultarlo o recuperarlo. Además, las brigadas que recorrerán los 125 municipios del Estado de México podrían solicitar algunos documentos durante sus visitas, entre ellos:El proceso de actualización de datos tiene como finalidad ubicar a las mujeres que ya han recibido el apoyo en años anteriores o que realizaron su registro en 2023 o 2024, con el objetivo de confirmar que la información proporcionada es correcta y verídica para asegurar que el programa llegue a las personas que realmente lo necesitan.Con este procedimiento, las beneficiarias podrán garantizar su permanencia en la convocatoria 2026, lo que permitirá seguir recibiendo el apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, además de abrir la puerta para las nuevas solicitantes. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP