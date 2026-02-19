Una sola llamada, aunque parezca inofensiva y provenga de un número desconocido , puede convertirse en la puerta de entrada a un fraude, robo de información o estafa. Detrás de estas comunicaciones suelen ocultarse estrategias diseñadas para engañar, manipular y obtener datos personales, financieros o contraseñas, e incluso para convencer a las víctimas de realizar transferencias de dinero.

¿Cómo identificar una estafa por llamada?

Una de las señales más comunes de fraude es cuando el número aparece como desconocido o muestra prefijos internacionales, principalmente de Reino Unido (+44) o Estados Unidos (+1).

Los estafadores usan estas técnicas para simular llamadas legítimas. Incluso, prefijos nacionales como el 81 (Monterrey, Nuevo León) han sido asociados con llamadas automatizadas fraudulentas.

¿Cómo operan estas llamadas?

El modus operandi consiste en realizar varias llamadas rápidas al día que se cuelgan de inmediato. Estas provienen de sistemas automatizados conocidos como robocalls. La intención es que la víctima devuelva la llamada, lo que puede generar cargos elevados, o bien, que caiga en ofertas falsas y entregue información personal o bancaria.

Este tipo de fraude, conocido como “Wangiri” (del japonés, “una llamada y corte”) , aprovecha la curiosidad de los usuarios para beneficiarse económicamente, un fenómeno que ha sido identificado y estudiado por autoridades internacionales como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

Lista de prefijos relacionados con este delito

Herramientas digitales han detectado que el prefijo 717, de Tenango del Valle (Estado de México), se relaciona con spam. También se han reportado números de países como:

Camboya (+855)

Albania (+355)

Costa de Marfil (+225)

Ghana (+233)

Nigeria (+234)

En WhatsApp, los mensajes fraudulentos provienen con frecuencia de prefijos como +251 (Etiopía), +27 (Sudáfrica) y +62 (Indonesia).

Para prevenir fraudes, es clave reconocer los códigos telefónicos de los Estados de México:

Ciudad de México – 55

Guadalajara, Jalisco (y zonas conurbadas) – 33

Monterrey, Nuevo León (y zonas conurbadas) – 81

Aguascalientes, Aguascalientes – 449

Mexicali, Baja California – 686

La Paz, Baja California Sur – 612

Campeche, Campeche – 981

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 961

Chihuahua, Chihuahua – 614

Saltillo, Coahuila – 844

Colima, Colima – 312

Durango, Durango – 618

Toluca, Estado de México – 722

Guanajuato, Guanajuato – 473

Chilpancingo, Guerrero – 747

Pachuca, Hidalgo – 771

Morelia, Michoacán – 443

Cuernavaca, Morelos – 777

Tepic, Nayarit – 311

Oaxaca, Oaxaca – 951

Puebla, Puebla – 222

Querétaro, Querétaro – 442

Chetumal, Quintana Roo – 983

San Luis Potosí, San Luis Potosí – 444

Culiacán, Sinaloa – 667

Hermosillo, Sonora – 662

Villahermosa, Tabasco – 993

Ciudad Victoria, Tamaulipas – 834

Tlaxcala, Tlaxcala – 246

Xalapa, Veracruz – 228

Mérida, Yucatán – 999

Zacatecas, Zacatecas – 492

Según reportes recientes de la industria de telecomunicaciones y análisis de empresas especializadas en seguridad telefónica, México continúa entre los países de Latinoamérica con mayor número de llamadas no deseadas. En promedio, los usuarios reciben más de 18 llamadas de spam o fraude al mes, cifra que refleja un ligero incremento respecto a años anteriores.

Por lo tanto, se recomienda bloquear números sospechosos y evitar contestar llamadas desconocidas para no ser víctima de fraudes o estafas.

Uso de IA para clonar voces, una tendencia creciente en 2025 y 2026

El riesgo al contestar números desconocidos ha escalado con el uso de Inteligencia Artificial. Ya no se trata solo de llamadas silenciosas o grabaciones genéricas; los estafadores ahora emplean herramientas de clonación de voz capaces de replicar el tono de un familiar con solo tres segundos de audio obtenidos de redes sociales.

Un reporte de McAfee sobre el estado de las estafas con IA advirtió que esta tecnología ha facilitado el fraude de “falso secuestro” o “emergencia familiar”, volviendo a las víctimas incapaces de distinguir entre una voz real y una generada por computadora, lo que subraya la importancia de no interactuar con números no verificados.

