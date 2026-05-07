SEP adelanta fin del ciclo escolar 2025-2026, conoce la fecha oficial (VIDEO)

La Secretaría de Educación Pública anunció que el ciclo escolar 2025-2026 sufrirá cambios que adelantarán el periodo vacacional de verano con motivo de la realización del Mundial 2026 y las olas de calor registradas en diferentes puntos del país.

El debate comenzó luego de que el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, compartiera que este jueves se realizaría la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la que se analizarían las medidas que se implementarían en las escuelas de cada Estado.

Entre los cambios que se barajeaban estaba la posibilidad de suspender las clases presenciales durante algunos partidos correspondientes al torneo internacional de futbol , realizar ajustes en los horarios escolares ante el aumento de temperaturas en varios estados y adelantar el cierre del ciclo escolar en ciertas entidades.

Además, se contemplaba implementar clases en línea en Estados donde la movilidad representara un problema para alumnos y docentes.

SEP confirma cambios en el ciclo escolar

Sin embargo, horas después, el titular de la Secretaría de Educación Pública reveló que “por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de Educación del país, se modificará el calendario escolar para concluir clases el próximo 5 de junio”.

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De acuerdo con los detalles ofrecidos, las labores administrativas concluirán el 12 de junio. Posteriormente, el personal docente regresará el 10 de agosto para participar en una semana de Consejo Técnico Escolar con el objetivo de preparar el siguiente ciclo escolar.

Además indicó que, del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes. El arranque del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

“Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante los meses de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país”, señaló el secretario.

CAPTURA DE PANTALLA/X/ @mario_delgado

Autoridades analizan medidas especiales por impacto del Mundial 2026 en México

México será sede de la Copa del Mundo 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, situación que preocupa a autoridades locales por el aumento en movilidad, tráfico y concentración de personas durante los partidos, por lo que ya se analizan diferentes medidas para reducir el impacto . Las entidades que albergarán encuentros mundialistas son Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ya había propuesto suspender clases presenciales y promover el home office para los trabajadores durante los días de partidos mundialistas, aunque esta última medida continúa en análisis.

¿Qué días se mantendrán sin clases según el calendario oficial de la SEP?

Además, el calendario oficial de la SEP mantiene las siguientes suspensiones para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

En mayo aún restan descansos importantes, como el viernes 15 por el Día del Maestro y el viernes 29 por sesión del Consejo Técnico Escolar. El ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 5 de junio

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