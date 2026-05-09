La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el cierre del ciclo escolar el 5 de junio por el Mundial y el calor, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo desmintió horas después. Descubre por qué esta confusión tiene en jaque a padres, empresarios y gobiernos estatales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Educación, Mario Delgado, lanzaron mensajes contradictorios sobre el recorte al ciclo escolar 2025-2026.

Apenas horas después de que la Mandataria afirmó que adelantar las vacaciones "todavía es una propuesta" y no existe un calendario definitivo, el secretario insistió en que el último día de clases será el 5 de junio por el calor y el Mundial .

La confusión comenzó desde el jueves, cuando la Secretaría de Educación Pública informó oficialmente que las autoridades educativas de las 32 entidades federativas habían acordado "de manera unánime" adelantar el fin del ciclo escolar debido a las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.

Sin embargo, este viernes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum matizó el anuncio y aseguró que todavía no existe un calendario definitivo.

"Es una propuesta la que hizo Mario Delgado, que viene de los propios estados de la República; no es decisión de Mario. Se juntaron los secretarios de Educación y, a solicitud de los maestros, se planteó adelantar las vacaciones", explicó.

Adelantar fin del ciclo escolar, decisión poco pertinente: Copamex

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es una decisión poco pertinente e improvisada el planteamiento de terminar el ciclo escolar el próximo 5 de junio , pues esto provocará mayor rezago educativo, que se sumará al que ocasionó la pandemia.

En un comunicado, aseguró que el calendario escolar "debe sustentarse en criterios técnicos, pedagógicos y jurídicos claros, con soluciones diferenciadas por región".

Las justificaciones para reducir el calendario escolar 2025-2026 por la ola de calor y por el Mundial de Futbol mandan una señal equivocada porque la solución no es concluir de manera anticipada las clases, bien se pudieran implementar otras acciones como ajustes de horarios o clases híbridas (...)" , enfatizó.

"Por eso estamos como estamos; el país no progresa", señalan padres

Madres y padres de familia reprobaron la decisión de la SEP de recortar el ciclo escolar 2025-2026 y adelantar al 5 de junio el cierre de clases, al considerar que la educación —principalmente en escuelas públicas— atraviesa una severa crisis de aprendizaje que se agravará con un mes menos de actividades escolares .

En un sondeo de El Universal, comerciantes, amas de casa, trabajadores y docentes coincidieron en que la medida afectará tanto el nivel académico de niños como la economía y organización familiar de millones de hogares.

Gabriel García, padre de familia con hijos en primaria y secundaria, fue aún más duro al hablar de la situación educativa del país.

"Por eso estamos como estamos. El país no progresa", dice al rechazar la medida, y compara a México con países como Japón. Asegura que el país perdió valores, disciplina y visión educativa.

"Allá, desde niños les enseñan educación y valores. Aquí nos enseñan a trabajar para ser esclavos, no para emprender o generar futuro", afirma el padre de familia.

Gabriel insiste en que quitar un mes de clases al ciclo 2025-2026 empeorará el rezago académico.

NL, Jalisco y Guanajuato rechazan plan de cierre del ciclo escolar

Nuevo León, Jalisco y Guanajuato rompieron filas con la SEP y rechazaron adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026 , al advertir que la medida afectará el aprendizaje de millones de estudiantes y complicará la vida de madres y padres.

A través de un posicionamiento oficial, la Secretaría de Educación Jalisco dejó en claro que el estado no pidió adelantar el fin del ciclo escolar y tampoco comparte la decisión anunciada por la SEP .

"El gobierno de Jalisco está del lado de la educación y del desarrollo integral de niñas y niños", señaló.

La administración encabezada por Pablo Lemus Navarro ratificó que mantendrá vigente el calendario estatal y que las clases concluirán hasta el 30 de junio.

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