El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 acabará de manera anticipada el próximo 5 de junio debido a las altas temperaturas, las cuales ya afectan a diferentes entidades del país, y por el impacto logístico que tendrá la celebración del Mundial de Futbol 2026 en México.

¿Qué dijo Mario Delgado sobre las vacaciones adelantadas de la SEP?

Durante una gira en Hermosillo, Sonora, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que dicho ajuste aún está bajo revisión, de modo específico en lo relacionado con la fecha de regreso a clases ante las preocupaciones por un posible rezago educativo.

"Vamos a salir el cinco porque hay muchos estados ya que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Los maestros salen el doce por las labores administrativas, pero vamos a revisar la fecha de regreso", declaró.

Delgado admitió que existe inquietud entre padres de familia, docentes y especialistas acerca de las consecuencias académicas de ajustar el calendario escolar, de forma especial después de los efectos que dejó la pandemia de COVID-19 en la educación. "Lo que no queremos es que haya afectación", expresó.

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Vacaciones adelantadas afectarían a más de 23 millones de alumnos: especialistas

La propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar ha generado críticas de organizaciones educativas, académicos, y colectivos de madres y padres de familia, quienes advierten que reducir semanas efectivas de clases podría profundizar el rezago educativo en niveles básicos, principalmente en escuelas públicas.

Además, especialistas han señalado que la medida impactaría a más de 23 millones de alumnos en todo el país , pese a que las sedes mexicanas del Mundial 2026 se concentran únicamente en tres entidades: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

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En estados del norte del país como Sonora, donde las temperaturas superan regularmente los 45 grados centígrados en verano, autoridades educativas han defendido ajustes al calendario escolar argumentando riesgos para la salud de estudiantes y personal docente, especialmente en planteles sin infraestructura adecuada de ventilación o aire acondicionado.

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JM