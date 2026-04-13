El 13 de abril de 2026 entraron en vigor las nuevas tarifas de peaje en la red carretera operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con incrementos que impactan directamente a automovilistas, transportistas y viajeros en todo el país. Entre los ajustes más relevantes destacan rutas de alta afluencia. Por ejemplo, el tramo Cuernavaca–Acapulco alcanza un costo de 670 pesos para automóviles, mientras que la autopista México–Cuernavaca se ubica en 156 pesos.En el norte, la autopista Durango–Mazatlán se mantiene como una de las más costosas, con tarifas de hasta 820 pesos para autos, reflejando su complejidad operativa y mantenimiento. Las cuotas están diferenciadas por tipo de unidad, desde motocicletas hasta camiones de múltiples ejes.Esto implica que el transporte de carga y pasajeros enfrenta un impacto mayor en costos operativos.No solo las autopistas largas tuvieron cambios. Libramientos y tramos cortos también reflejan nuevas tarifas:Estos incrementos afectan la movilidad diaria en zonas metropolitanas y corredores industriales.En contraste, varios puentes nacionales e internacionales conservan tarifas desde 2023.Esto representa una estabilidad relativa en cruces estratégicos, pese al ajuste general en carreteras.El ajuste en tarifas forma parte de la actualización anual ligada a inflación y costos de operación. Sin embargo, especialistas advierten que estos incrementos podrían: Para los usuarios frecuentes, el aumento acumulado representa un gasto significativo, especialmente en viajes largos o transporte comercial. Por tramo completo dentro del listado de Capufe para autos:Estas corresponden a autopistas largas, muchas con túneles, puentes o alto flujo de transporte pesado.Estos son los tramos más económicos para autos del listado de Capufe:Son accesos, retornos o tramos muy cortos dentro de autopistas principales. Conoce la lista completa en este enlace: www.pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vigentes/2026/Tarifas-vigentes-2026.pdfEE