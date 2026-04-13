El 13 de abril de 2026 entraron en vigor las nuevas tarifas de peaje en la red carretera operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) con incrementos que impactan directamente a automovilistas, transportistas y viajeros en todo el país.

Incrementos en autopistas clave del país

Entre los ajustes más relevantes destacan rutas de alta afluencia. Por ejemplo, el tramo Cuernavaca–Acapulco alcanza un costo de 670 pesos para automóviles, mientras que la autopista México–Cuernavaca se ubica en 156 pesos.

En el norte, la autopista Durango–Mazatlán se mantiene como una de las más costosas, con tarifas de hasta 820 pesos para autos, reflejando su complejidad operativa y mantenimiento.

Tarifas varían según tipo de vehículo

Las cuotas están diferenciadas por tipo de unidad, desde motocicletas hasta camiones de múltiples ejes.

Motocicletas: Desde cuatro hasta más de 400 pesos en tramos largos

Automóviles: entre 10 y más de 800 pesos

Autobuses y camiones: Pueden superar los tres mil pesos en rutas extensas

Esto implica que el transporte de carga y pasajeros enfrenta un impacto mayor en costos operativos.

Casetas urbanas y libramientos también registran ajustes

No solo las autopistas largas tuvieron cambios. Libramientos y tramos cortos también reflejan nuevas tarifas:

Libramiento Noreste de Querétaro: Eesde 65 pesos para autos

Libramiento Oriente de Saltillo: Alrededor de 53 pesos

Libramiento Poniente de Tampico: Cerca de 39 pesos

Estos incrementos afectan la movilidad diaria en zonas metropolitanas y corredores industriales.

Puentes nacionales e internacionales mantienen tarifas previas

En contraste, varios puentes nacionales e internacionales conservan tarifas desde 2023.

Puentes nacionales como Zacatal o Papaloapan: entre 26 y 47 pesos para autos

Cruces internacionales en la frontera norte: alrededor de 32 pesos para automóviles

Esto representa una estabilidad relativa en cruces estratégicos, pese al ajuste general en carreteras.

Impacto económico para usuarios

El ajuste en tarifas forma parte de la actualización anual ligada a inflación y costos de operación. Sin embargo, especialistas advierten que estos incrementos podrían:

Elevar costos logísticos

Impactar precios de productos

Afectar el turismo carretero

Para los usuarios frecuentes, el aumento acumulado representa un gasto significativo, especialmente en viajes largos o transporte comercial.

¿Cuáles son las casetas MÁS CARAS?

Por tramo completo dentro del listado de Capufe para autos:

Durango – Mazatlán: 820 pesos

Cuernavaca – Acapulco: 670 pesos

La Tinaja – Cosoleacaque: 560 pesos

Estación Don – Nogales: 542 pesos

México – Querétaro: 226 pesos

México – Puebla: 226 pesos

Las Choapas – Ocozocoautla: 317 pesos

Tehuacán – Oaxaca: 313 pesos

Torreón – Saltillo: 276 pesos

Córdoba – Veracruz: 282 pesos

Estas corresponden a autopistas largas, muchas con túneles, puentes o alto flujo de transporte pesado.

¿Cuáles son las casetas MÁS BARATAS?

Estos son los tramos más económicos para autos del listado de Capufe:

Lago de Guadalupe – Ent. San Miguel: 3 pesos

Chamapa – Cipreses: 6 pesos

San Mateo Nopala – Madín: 21 pesos

Aeropuerto Cuernavaca: 16 pesos

Xochitepec – Alpuyeca: 9 pesos

Totomoxtle (tramo corto): 15 pesos

Tampico (tramo corto): 18–19 pesos

Paso del Toro (tramo corto): 21 pesos

Chapalilla – Compostela (Nayarit, cercano a Jalisco): 41 pesos

Son accesos, retornos o tramos muy cortos dentro de autopistas principales.

Conoce la lista completa en este enlace: www.pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vigentes/2026/Tarifas-vigentes-2026.pdf

EE