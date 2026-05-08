La incertidumbre terminó para miles de familias mexicanas tras la confirmación oficial de que las escuelas privadas no adelantarán las vacaciones de verano este 2026 . La Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP) anunció que sus instituciones mantendrán las clases regulares hasta mediados de julio.

Los directivos tomaron esta decisión para respetar los contratos civiles firmados con los padres de familia al inicio del ciclo escolar 2025-2026. De esta forma, los colegios particulares garantizan el cumplimiento de los planes de estudio y evitan un rezago académico en los estudiantes, marcando una clara diferencia con la propuesta inicial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sheinbaum frena la iniciativa de la SEP

La controversia estalló cuando Mario Delgado, titular de la SEP, anunció un recorte de 40 días al calendario escolar, fijando el fin de cursos para el 5 de junio. Sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum intervino rápidamente durante su conferencia matutina para desmentir la oficialidad de esta medida.

La Mandataria aclaró que la reducción del ciclo escolar representa únicamente una propuesta de las autoridades educativas estatales y no una decisión definitiva. Sheinbaum subrayó la importancia de proteger el aprendizaje de los menores y exigió a la SEP garantizar que los alumnos no pierdan contenidos académicos antes de aprobar cualquier modificación oficial.

Ante este escenario de confusión gubernamental, las escuelas privadas actuaron con rapidez para dar certeza a sus comunidades. Los colegios particulares cuentan con el margen legal necesario para definir sus actividades internas, siempre y cuando cumplan con los procesos oficiales de la SEP, como la carga de calificaciones.

Por ello, estas instituciones implementarán esquemas híbridos, talleres de reforzamiento y actividades extracurriculares durante junio y julio . Los directivos aseguran que brindarán el servicio educativo completo que prometieron, desafiando abiertamente la sugerencia federal de cerrar las aulas de forma anticipada y protegiendo la inversión educativa de las familias.

El verdadero origen del conflicto: ¿Por qué la SEP propuso este cambio ahora?

Para entender este choque de posturas, necesitamos analizar los dos factores extraordinarios que motivaron la propuesta de la SEP: la extrema ola de calor y la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las autoridades educativas argumentaron que las altas temperaturas pronosticadas para junio y julio ponen en riesgo la salud de los estudiantes en planteles públicos que carecen de infraestructura adecuada.

Simultáneamente, el inicio del Mundial 2026, donde México funge como sede conjunta, generó presiones logísticas y de movilidad en varias ciudades. La SEP intentó replicar medidas del pasado, donde eventos climáticos extremos forzaron suspensiones temporales, pero esta vez propuso un recorte masivo que encendió las alarmas del sector educativo privado y de la sociedad civil.

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Históricamente, México registra ajustes menores en los calendarios escolares por contingencias climáticas, pero un recorte de casi seis semanas resulta inédito en la educación moderna del país. La Ley General de Educación exige un mínimo de 185 días efectivos de clases para validar un ciclo escolar.

Al proponer el cierre para el 5 de junio, la SEP reducía el calendario a poco más de 150 días, violando flagrantemente este precepto legal. Los especialistas advierten que esta reducción drástica amenaza con profundizar el rezago educativo que los estudiantes arrastran desde la pandemia, un riesgo que las escuelas privadas se negaron categóricamente a asumir.

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JM