El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó otra vez que el Ciclo Escolar 2025-2026 concluirá semanas antes de lo previsto en todo el país. Esta nueva declaración ocurre apenas unas horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pusiera en duda la medida que se reveló ayer mediante un video.

Durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, la Mandataria había asegurado hoy viernes que el adelanto de las vacaciones era "solo una propuesta" y que no existía un calendario definitivo.

Sin embargo, a su llegada a un evento educativo en Hermosillo, Sonora, el secretario de Educación aseguró que la decisión ya está tomada y que los estudiantes de educación básica dejarán las aulas a principios de junio, despejando cualquier duda al respecto.

¿Cuándo es el último día de clases según la SEP?

De acuerdo con un video que circula en redes sociales y ha sido publicado por varios medios de comunicación, el funcionario federal ratificó que el último día de clases para los alumnos será el 5 de junio de 2026. Originalmente, el calendario oficial estipulaba el cierre de actividades para el 15 de julio, lo que representa un recorte de casi seis semanas.

Este cambio ya aparece en el calendario oficial en la página de Internet de la secretaría.

ESPECIAL / SEP

En la grabación publicada por la SEP ayer, Mario Delgado explicó que esta modificación al calendario responde a dos factores principales que afectarán la dinámica del país. Por un lado, las intensas olas de calor que azotan a diversos estados de la República; por otro, la logística del Mundial de Futbol 2026, que se inaugura el 11 de junio en territorio mexicano.

"Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Entonces, salimos el 5; los maestros salen el 12 por las labores administrativas", detalló hoy el titular de la SEP en la grabación de hoy, en un evento en una primaria en Sonora.

Ayer publicó el ajuste al calendario escolar oficial y hoy dice que habrá cambios en el regreso a clases.



“Salimos el 5 de junio pero vamos a revisar la fecha de regreso”, declaró este viernes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por la polémica de dar tres meses… pic.twitter.com/fB5laP9xCk — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 8, 2026

¿Qué pasará con el regreso a clases?

Aunque los alumnos disfrutarán de un periodo vacacional extendido, el personal docente y administrativo tendrá una agenda distinta. Los maestros concluirán sus labores en las escuelas el 12 de junio, exactamente una semana después de la salida de los estudiantes.

Lo que aún se mantiene en la mesa de análisis, según reconoció el propio secretario, es la fecha exacta para el inicio del próximo ciclo escolar. Delgado aclaró que el debate actual se centra en el regreso a las aulas, buscando el máximo aprovechamiento académico.

De manera tentativa, se dijo que la fecha de vuelta a las aulas sería el lunes 31 de agosto.

La postura de Claudia Sheinbaum frente al anuncio

La controversia se desató la mañana de este mismo viernes. Claudia Sheinbaum intentó frenar el anuncio inicial de la SEP, argumentando que la prioridad del Gobierno Federal es proteger el derecho a la educación.

"Es una propuesta la que hizo Mario Delgado que viene de los propios Estados de la República; no es decisión de Mario. Se juntaron los secretarios de Educación de las entidades y, a solicitud de los maestros, se planteó adelantar las vacaciones", expresó la Presidenta en Palacio Nacional.

Aunque este nuevo calendario considera el interés social en torno al evento deportivo, la Jefa del Ejecutivo señaló la importancia de que los estudiantes no pierdan clases, por lo que se trata de una propuesta que "vamos a esperar que se defina".

"Se tomó esa propuesta; no hay todavía un calendario definido. Es importante que los niños no pierdan clases. En el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país, ya que a muchos mexicanos nos gusta el futbol, estamos pendientes del Mundial", añadió.

A pesar de esta postura, la confirmación de Mario Delgado desde Sonora deja firme el recorte al Ciclo Escolar 2025-2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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