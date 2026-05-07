La Secretaría de Educación Pública confirmó que las vacaciones de verano 2026 se adelantarán en todo México debido a cambios significativos en el calendario escolar que de inmediato llamaron la atención a nivel nacional... ¿pero cómo quedó el arranque del ciclo escolar 2026-2027?

Como te comentamos en EL INFORMADOR, los cambios que implican el adelanto de las vacaciones de verano para todos los estudiantes de nivel básico se autorizaron debido a la realización del Mundial 2026 y las olas de calor registradas en diferentes puntos del país.

“Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de Educación del país, se modificará el calendario escolar para concluir clases el próximo 5 de junio”, escribió Mario Delgado en su cuenta de X la tarde de este jueves 07 de mayo del 2026.

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¿Qué FECHAS CLAVE del calendario escolar publicó la SEP además de las vacaciones adelantadas?

En el post de Mario Delgado se corroboró que el calendario de la SEP para el arranque del ciclo escolar 2026-2027 quedó así:

FIN DE LABORES ADMINISTRATIVAS : 12 de junio del 2026.

: 12 de junio del 2026. SEMANA DE CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR (CTE) : 10 al 14 de agosto del 2026.

: 10 al 14 de agosto del 2026. SEMANAS DE REFORZAMIENTO DE APRENDIZAJES : 17 al 28 de agosto del 2026.

: 17 al 28 de agosto del 2026. FIN DE LAS VACACIONES DE VERANO 2026: 31 de agosto del 2026.

¡Tenemos noticias! ��



Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



��Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW— Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

En resumen, las labores administrativas concluirán el 12 de junio; posteriormente, el personal docente regresará el 10 de agosto para participar en una semana de Consejo Técnico Escolar con el objetivo de preparar el siguiente ciclo.

Además, indicó que, del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes. El arranque del ciclo escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

“Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante los meses de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país”, señaló Delgado.

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JM