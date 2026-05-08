La Secretaría de Educación Pública (SEP) tomó una decisión sin precedentes para proteger a los estudiantes de educación básica en todo el país. En un acuerdo unánime con las autoridades estatales, se anunciaron modificaciones oficiales al Calendario Escolar 2025-2026. En el mismo video del anuncio también se dio a conocer la fecha tentativa del próximo regreso a clases, la misma que aplicaría para Jalisco.

De acuerdo con las autoridades educativas, este ajuste al calendario responde a dos factores que impactarán la dinámica nacional durante los próximos meses y que obligaron a replantear las fechas de evaluación.

¿Por qué la SEP modificó el calendario escolar 2025-2026?

De acuerdo con el Boletín 161 emitido por la dependencia federal, la modificación busca salvaguardar la salud y la integridad de los estudiantes.

Por un lado, las intensas olas de calor que han golpeado a diversas regiones del país obligaron a reforzar las medidas preventivas para proteger a los estudiantes. Por otro, la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México será coanfitrión, también llevó a replantear la logística escolar.

Las altas temperaturas registradas en los últimos años han convertido a muchas aulas en espacios vulnerables durante la temporada de verano.

A esto se suma que el evento deportivo internacional provocará una movilización masiva, incremento en el tráfico y modificaciones en la rutina de millones de familias mexicanas.

El Mundial 2026 no es solo un evento de entretenimiento, sino un reto de movilidad y seguridad para las ciudades sede.

Cabe recordar que Guadalajara, Jalisco, es una de las metrópolis anfitrionas, lo que incrementará la actividad comercial significativamente en la región, y por ello, reducir la movilidad escolar durante los días de partido es una estrategia que beneficia a toda la población urbana.

Vacaciones de verano en Jalisco: ¿Cuándo terminan las clases? Fecha tentativa

En el caso específico de Jalisco, las autoridades locales ya han definido cómo se aplicará este recorte al calendario oficial. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que los alumnos saldrán de vacaciones de verano antes de lo previsto originalmente; esta decisión busca alinear el cierre de evaluaciones y la entrega de boletas antes de que comience la justa mundialista en la ciudad.

Será a partir del 5 de junio en Jalisco que los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) comenzarán su esperado periodo vacacional de verano. Sin embargo, el personal docente y administrativo continuará trabajando en los planteles.

Las labores administrativas de cierre y evaluación concluirán oficialmente hasta el 12 de junio. Esto asegura que las calificaciones se procesen correctamente y sin contratiempos.

ESPECIAL / SEP

Con el adelanto de las vacaciones, la pregunta que todos los tutores se hacen es cuándo iniciará el ciclo escolar 2026-2027. Si bien el calendario oficial del próximo ciclo aún está en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ya existen algunas proyecciones.

La fecha tentativa para el regreso a clases se perfila para el último día de agosto. En específico, se prevé que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresen a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026. No obstante, esta fecha aún es preliminar y quedará sujeta a las sesiones del Consejo Técnico Escolar programadas antes del arranque del ciclo 2026-2027.

El regreso a clases también implicará una etapa de limpieza, mantenimiento y preparación en los planteles educativos después del receso de verano.

Como parte de este proceso, los Comités Participativos de Salud Escolar deberán reactivarse con anticipación para asegurar que las escuelas cuenten con condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes.

Mientras tanto, esta fecha preliminar brinda a las familias la oportunidad de planificar con tiempo los gastos relacionados con el próximo ciclo escolar, como la compra de útiles, uniformes y otros materiales.

Además, un periodo vacacional más amplio podría representar un ajuste en la economía de muchos hogares mexicanos, por lo que anticipar estos gastos será clave para la organización familiar.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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