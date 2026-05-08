La FIFA ha decidido revolucionar la forma en que vivimos el torneo de futbol más importante del planeta. Por primera vez en la historia, no se tendría una sola inauguración, sino que el Mundial 2026 contaría con tres eventos espectaculares repartidos equitativamente en los países anfitriones.

Con eso, se buscaría celebrar la rica diversidad cultural de Norteamérica, la región que albergará el Mundial más grande de la historia. Además, ofrecerá a los millones de aficionados una experiencia de entretenimiento al nivel de los grandes espectáculos, tales como el medio tiempo del Super Bowl.

La información, revelada recientemente por el portal especializado "The Athletic", indica que la música y el deporte se fusionarán como nunca antes.

Según el medio, se ha revelado una lista de estrellas internacionales que prometen hacer vibrar a los espectadores antes de que ruede el balón. Esto marcará un antes y un después en la industria del entretenimiento deportivo a nivel mundial.

¿Qué planea la FIFA para el arranque del Mundial 2026?

De acuerdo con lo reportado por "The Athletic", la máxima entidad del futbol internacional ha creado un programa de entretenimiento inédito. La estrategia principal consiste en realizar una ceremonia de apertura exclusiva antes del primer partido de la fase de grupos de cada selección anfitriona.

El objetivo de la FIFA es transformar cada primer encuentro local en una auténtica fiesta. Para lograrlo con éxito, se espera que los aficionados lleguen a los estadios con al menos 90 minutos de anticipación al silbatazo inicial.

Con esto, los asistentes podrán disfrutar de conciertos completos y espectáculos visuales de última tecnología. Se busca integrar la identidad única de cada país a través de sus artistas más representativos y estrellas de talla mundial.

Sedes, fechas y artistas: El cartel de las inauguraciones

El calendario de inauguraciones del Mundial 2026 divulgado por "The Athletic" está diseñado para mantener la emoción al máximo durante dos días consecutivos. Aquí te revelamos el quién, cuándo y dónde de cada evento:

México (11 de junio): El mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México hará historia al albergar su tercera inauguración mundialista. El medio indica que previo al duelo entre México y Sudáfrica, el show contará con Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la sudafricana Tyla.

El mítico de la Ciudad de México hará historia al albergar su tercera inauguración mundialista. El medio indica que previo al duelo entre México y Sudáfrica, el show contará con Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la sudafricana Tyla. Canadá (12 de junio): Un día después, la acción futbolística y musical se traslada a la ciudad de Toronto. Antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, el público disfrutará de los íconos Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

Un día después, la acción futbolística y musical se traslada a la ciudad de Toronto. Antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, el público disfrutará de los íconos Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. Estados Unidos (12 de junio): Esa misma tarde, el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles se vestirá de gala para el debut estadounidense contra Paraguay. Katy Perry será la artista principal, acompañada por Future, DJ Sanjoy, Lisa (de Blackpink) y Marilina Bogado.

Además de estos grandes nombres, "The Athletic" dice que la FIFA ha mencionado que otros artistas internacionales tendrán participaciones especiales a lo largo del torneo. Figuras como J Balvin, Anitta, Danny Ocean y Elyanna consolidarán un cartel musical verdaderamente global.

X / @TheAthleticFC

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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