Aplazan nuevamente audiencia de sentencia de "El Mayo" Zambada en EU

Este viernes, el juez federal estadounidense Brian Cogan aplazó nuevamente la fecha de sentencia del capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien en 2025 se declaró culpable de dirigir una empresa criminal, conspiración y tráfico de drogas en el tribunal de Nueva York.

Una plataforma judicial reveló que la decisión corresponde a una petición de su defensa, por lo que la audiencia ahora se llevará a cabo hasta el próximo 20 de julio.

El magistrado, quien ya ha pospuesto la sentencia en varias ocasiones, emplazó a la defensa de Zambada a entregar la documentación necesaria para la audiencia antes del 6 de julio y dio un plazo de réplica a la Fiscalía hasta el día 13 del mismo mes.

La más reciente fecha conocida para la sentencia del capo era la del pasado 13 de abril, ya que había sido pospuesta a un día no concreto de mayo, ante las dificultades de la defensa para recabar información clave para los documentos que presentará.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, solicitó al juez en diciembre de 2025 más tiempo para preparar un memorando de sentencia para su cliente y citó la "violencia e inestabilidad" en México como factores que le dificultaban ese trabajo.

Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró en agosto de 2025 culpable de dos cargos vinculados al tráfico de drogas, uno por lavado de dinero y otro por uso de armas de fuego, aunque inicialmente estuvo acusado de diecisiete cargos.

En su acuerdo de culpabilidad, el capo mexicano admitió haber liderado una organización criminal -desde 1989 y hasta 2024- y de haber participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

El que fuera la mano derecha del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con más de medio siglo vinculado al crimen organizado, sumaba acusaciones en dieciséis tribunales federales de Estados Unidos desde 2009.Los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.

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Zambada fue detenido en julio de 2024, tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, Estados Unidos) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según “El Mayo”, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

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