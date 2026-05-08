La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que adelantará el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio. Mario Delgado, titular de la dependencia, argumentó que esta decisión responde a la "extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días", además de la realización del Mundial de Futbol. Sin embargo, el anuncio generó controversia, pues de inmediato padres de familia y otros sectores lanzaron críticas al respecto.

¿Qué opinan los padres de familia de la decisión de la SEP?

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se lanzó contra la decisión de la SEP y el CONAEDU de adelantar al 5 de junio el cierre del ciclo escolar 2025-2026, al considerar que el recorte de entre cinco y siete semanas de clases agravará el rezago educativo en el país.

La organización calificó la medida como "un grave error" y acusó a las autoridades educativas de poner en riesgo el derecho a la educación de millones de estudiantes bajo el argumento de las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol.

"La educación de nuestros hijos no puede ser sacrificada por un evento deportivo", sostuvo la UNPF, al advertir que México ya enfrenta severas deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión, reflejadas en evaluaciones nacionales e internacionales.

Los padres de familia señalaron que reducir el tiempo efectivo de enseñanza tendrá consecuencias "irreversibles" en el aprendizaje, particularmente para estudiantes que arrastran rezagos acumulados desde la pandemia y otros ciclos escolares afectados por interrupciones.

También cuestionaron que la decisión se haya tomado "sin el menor consentimiento ni consideración" hacia las familias y afirmaron que el supuesto reforzamiento académico en agosto no compensa la pérdida de semanas completas de clases.

Modificaciones al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). ESPECIAL

La organización criticó además que el Mundial de Futbol haya sido utilizado como argumento para modificar el calendario escolar, pese a que el evento se desarrollará únicamente en tres municipios del país. A su juicio, la medida refleja "improvisación" y ausencia de alternativas viables para las comunidades educativas.

Respecto a las altas temperaturas, la UNPF sostuvo que el problema no es nuevo y acusó a gobiernos estatales y autoridades educativas de no invertir en infraestructura básica para las escuelas, como ventilación adecuada, pese a que el país ya ha enfrentado ciclos escolares afectados por calor extremo.

Entre las alternativas planteadas mencionó horarios escalonados, suspensión focalizada por regiones, apoyo tecnológico e infraestructura temporal, en lugar de cancelar anticipadamente el ciclo completo.

Padres de familia exigen revocación inmediata del acuerdo de recorte al ciclo escolar

La organización exigió la revocación inmediata del acuerdo, la publicación del análisis técnico que justifique la medida y una mesa de diálogo entre autoridades y padres de familia para construir soluciones sin afectar el calendario escolar.

"Basta ya de que la educación sea la variable de ajuste", reclamó la UNPF al convocar a madres y padres de familia a manifestar públicamente su rechazo a la decisión de las autoridades educativas.

El Mundial y no la educación es la prioridad, acusan

El recorte de más de un mes al ciclo escolar 2025-2026 para ajustar el calendario educativo al Mundial de Fútbol y a la ola de calor exhibe las prioridades de la autoridad educativa y representa una decisión "francamente preocupante" frente a la crisis de aprendizaje que enfrenta el país, advirtió Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las clases concluirán el próximo 5 de junio, Fernández cuestionó que la autoridad educativa privilegie factores como el Mundial antes que el rezago académico de millones de estudiantes.

"Es francamente una decisión preocupante, que ante los múltiples retos que tenemos de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, la autoridad educativa está más preocupada con el Mundial que con que los chicos comprendan lo que leen, alcancen bases sólidas matemáticas y de pensamiento científico", afirmó.

El especialista criticó además que la SEP reduzca el tiempo efectivo de clases cuando el país ni siquiera cuenta con evaluaciones nacionales claras sobre los resultados educativos de la llamada Nueva Escuela Mexicana.

"Como ya ves que tenemos tan buenas evidencias de los grandes logros del sistema educativo, en un acto de congruencia, asumo que por eso están recortando en más de un mes el ciclo escolar", ironizó.

A través de un mensaje publicado en X, Fernández sostuvo que el ajuste al calendario refleja una visión equivocada de las prioridades nacionales.

"El futbol francamente retrata de cuerpo entero a una autoridad y también a una sociedad en donde hay prioridades y primero es el futbol antes que el aprendizaje de nuestros estudiantes" , escribió.

El investigador recordó que actualmente México carece de mecanismos sólidos de evaluación sobre el desempeño académico de los alumnos bajo el nuevo modelo educativo federal.

"Los estudiantes 'están aprendiendo tan bien' en las escuelas mexicanas bajo la denominada Nueva Escuela Mexicana que carecemos de evaluaciones de ello", señaló.

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Añadió que los pocos ejercicios estatales disponibles muestran resultados poco alentadores en materia de aprendizaje.

"Salvo cinco estados que son mucho menos optimistas en el logro de aprendizaje", apuntó.

Para Fernández, el recorte del calendario escolar ocurre en un contexto particularmente delicado para el sistema educativo mexicano, marcado por rezagos acumulados tras la pandemia, bajos niveles de comprensión lectora y deficiencias en matemáticas y pensamiento científico.

"Así las prioridades mientras la sociedad contempla sin reaccionar por la mala educación que se brinda en el país. Una tristeza sin duda alguna", concluyó.

"Cada día de clases cuenta": Patricia Vázquez

A través de su cuenta en X, Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, cuestionó la decisión de cerrar anticipadamente el ciclo escolar y advirtió que la medida no puede ser la respuesta frente a los desafíos que enfrenta el sistema educativo del país.

"Cada día de clases cuenta, especialmente para millones de niñas, niños y adolescentes que aún enfrentan rezagos en sus aprendizajes", expresó la especialista al referirse al ajuste del calendario escolar.

Vázquez sostuvo que la prioridad debe ser garantizar condiciones para enseñar y aprender hasta el último día del ciclo escolar, con responsabilidad y colocando en el centro el derecho de las y los estudiantes a recibir educación.

El posicionamiento surge en medio de las críticas por la reducción del calendario escolar 2025-2026, medida que ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones educativas por el impacto que podría tener en el aprendizaje y el rezago académico.

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MB



