Ayer, se dio a conocer que en un operativo de personal de la Marina, fue detenida y luego puesta en libertad Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos. Pero ¿Cuáles son los detalles de la mujer? ¿Qué se sabe de ella? Esta es la inforamción:

El operativo se realizó en una finca propiedad de la familia de Ismael Zambada García en la sindicatura de El Salado, donde se detuvo a Mónica del Rosario, a quien se dejó libre . El gabinete de seguridad, en un comunicado, señaló que se tomó la decisión de entregarla a sus familiares porque "no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra".

"Durante esta intervención también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley", detalló el gabinete de seguridad.

¿Quién es la hija de “El Mayo” liberada ayer?

Mónica del Rosario Zambada Niebla es hija del primer matrimonio de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, con Rosario Niebla Cardoza .

De esa unión nacieron cinco hijos: María Teresa, Midiam Patricia, Jesús Vicente, Mónica del Rosario y Modesta.

Curiosamente, todas las mujeres tienen nombres que empiezan con la letra M.

Mónica del Rosario nació el 2 de marzo de 1980 en ese municipio; cuenta con la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Poco se sabe de ella . Tampoco si ha generado contenido o actividad en redes sociales, algo a lo que muchos narcojuniors son asiduos.

Este jueves, pese a su detención por parte de fuerzas federales, la mujer fue liberada al verificarse que no tiene relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra; sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en mayo de 2007 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros .

Fue señalada por una supuesta participación en actividades de carácter financiero, operaciones que comprenden manejo de recursos a través de empresas. Actualmente, no es parte de la lista negra de Estados Unidos .

De las hermanas Zambada Niebla, igualmente, poco se sabe. Quien tuvo más notoriedad fue Vicente, alias "El Vicentillo".

El hijo de "El Mayo" fue capturado en marzo de 2009 en una mansión en la calle Lluvia 269, colonia Lomas del Pedregal, en la Ciudad de México. Fue testigo colaborador de Estados Unidos en el juicio por narcotráfico contra “El Chapo” Guzmán.

¿Quién fue el hombre de “Los Mayos” detenido?

En otra acción en la localidad de Valle Escondido, Culiacán, los navales detuvieron a Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años de edad, alias "El Patas", de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa , quien mantenía pugna con “Los Chapitos” desde 2024.

Al arribar al sitio, los uniformados fueron objeto de una agresión y, en apego al marco legal vigente, repelieron el ataque.

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Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 personas vinculadas con el mismo grupo criminal murieron . En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

En el caso de Mónica Zambada, pobladores de la comunidad del Álamo —en dicha sindicatura, a más de 120 kilómetros al sur de Culiacán— reportaron que en la madrugada tres helicópteros Black Hawk sobrevolaron la zona y luego uno de ellos descendió.

Así fue el operativo donde se detuvo a la hija de “El Mayo” Zambada

De acuerdo con los datos que se conocen, las fuerzas federales —de forma inicial— retuvieron a tres personas en el lugar, dos de ellas del sexo femenino, quienes fueron liberadas. También fue asegurado un presunto trabajador de la finca.

Más tarde, en una tarjeta informativa, el gabinete de seguridad confirmó la incursión de navales en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal.

De acuerdo con medios locales, el hombre de la facción de “Los Mayos” fue trasladado a una patrulla para abordar un helicóptero de la Marina, mientras la hija de "El Mayo" Zambada fue llevada a un predio cercano a la vivienda donde se encontraba; la subieron a un helicóptero y luego fue liberada.

¿Quién es Ismael "El Mayo" Zambada?

Ismael "El Mayo" Zambada encabezó por décadas el Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" .

Tras la caída del segundo, "El Mayo" era uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares . Jamás había pisado una cárcel. Sin embargo, su suerte cambió el 25 de julio de 2024, cuando de forma sorpresiva y en situaciones aún no aclaradas fue capturado en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas.

En aquella fecha, "El Mayo" arribó a Estados Unidos en un avión privado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo"; ambos fueron detenidos cuando bajaron de la aeronave por fuerzas federales estadounidenses.

Desde entonces, la violencia en Sinaloa se ha recrudecido debido a la guerra entre las dos facciones en las que se dividió el Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, encabezados ahora por los hijos de "El Mayo" Zambada y "El Chapo" Guzmán.

Los enfrentamientos, que han obligado a las autoridades federales a intervenir, han dejado una estela de luto en miles de hogares.

De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en un año sumaron mil 850 muertes violentas; entre las víctimas se encuentran mujeres, niñas y niños, pero sobre todo hombres jóvenes.

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