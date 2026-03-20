Ante el reporte de temperaturas altas ante la presencia de alta presión atmosférica o por la llegada de la primavera 2026, comienzan a circular rumores sobre el impacto que tendrá la canícula en el clima. Sin embargo, antes de que se difundan, esto es lo que significa realmente el fenómeno que cada año desconcierta a muchos.

La verdad es que ''canícula'' es un periodo en el que se puede presentar calor; sin embargo, no se puede predecir cuándo inicia, por lo que todo son mitos.

La canícula: qué es y cómo afecta el clima

En México, el verano (para el que todavía faltan tres meses para que inicie) es la estación del año en la que se registran la mayor cantidad de lluvias, pero cabe mencionar que es cuando se puede dar el fenómeno conocido como "canícula". En este tiempo de alrededor de 40 días (sin que sea un tiempo exacto) hay una disminución en la cantidad de precipitaciones, calentamiento del aire y cielo despejado; sucede entre julio y agosto, y ocurre de manera más frecuente en las regiones del centro, oriente y sur de México, según información del medio especializado Meteored.

Entonces, estas condiciones de baja presencia de lluvias no resultan atípicas durante la primavera, ya que es normal que en esta estación —que en 2026 inicia el 20 de marzo— se registren escasas precipitaciones, al tratarse del periodo más seco en gran parte del país.

Si bien no se puede predecir el inicio de la canícula, es importante saber que la duración e intensidad de este fenómeno, también llamado "sequía intraestival", "de medio verano" o "veranillo", depende de las condiciones atmosféricas.

Su nombre se le atribuye a la constelación Can Mayor o Canícula para los romanos , ya que anteriormente se pensaba que el calor del Sol se juntaba con la estrella Sirius (estrella con el mayor brillo), que se posicionaba del lado opuesto al astro en verano, lo cual producía aumento de temperatura.

Según un reporte de 2022 del SMN, la canícula forma parte de la variabilidad climática de México y tampoco se puede anticipar su duración e intensidad; es importante señalar que el patrón de disminución de precipitación no es uniforme, es decir, no se presenta en todas las regiones con la misma duración e intensidad y muchas veces puede verse alterado por eventos extremos como el acercamiento o impacto de algún ciclón tropical o la llegada de ondas tropicales que propicien lluvia en estas regiones, por lo que su monitoreo es importante.

¿Dónde afecta la canícula en México?

Contrario a lo que ocurre en el sur de Europa, de donde procede el término, la canícula en México no está directamente relacionada con el aumento de las temperaturas. En las regiones del centro y sur de México, las temperaturas más altas se registran en la primavera (abril-mayo), y en el noroeste del país tenemos las temperaturas más altas en los meses de verano (julio-agosto).

En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

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