La investigación del caso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha sido complementada con la información contenida en las supuestas nóminas del líder criminal encontradas en su escondite de Tapalpa, Jaisco. Estos son los datos:

La Fiscalía General de la República (FGR) incorporó la presunta nómina hallada por El Universal en las cabañas de Tapalpa, Jalisco, a la carpeta de investigación que se inició tras el operativo militar en el que fue abatido "El Señor de los Gallos" , extinto líder del Cártel Nueva Generación (CNG), en febrero.

Así fue la petición de la FGR sobre la presunta nómina de “El Mencho”

Mediante el oficio FED/FEMDO/FEIDCS/CGB/0-0-00451/2026, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (FEIDCS), adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó a El Gran Diario de México la documentación señalada, derivado de la información publicada sobre los pagos que el grupo criminal realizaba a las policías de Jalisco y Chiapas; la distribución de su armamento, sus gastos en hackers y en base social, así como su estrategia para controlar el corredor de la Sierra-Costa michoacana.

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 Apartado 'A' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos 1, 2, 3, 74, 127, 128, 129, 131, fracción IX, 212, 213, 214, 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 fracción IV, 13 fracción III, y 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República; derivado de las notas periodísticas emitidas por el medio de comunicación a su cargo, en el mes de febrero del presente año, mediante el cual informa la localización de diversa documentación encontrada al interior de las cabañas ubicadas en Tapalpa, Jalisco; solicito a usted gire sus instrucciones para que, a la brevedad, sea entregada a personal de esta fiscalía la documentación en referencia a fin de que sea incorporada a los autos de la carpeta de investigación, con la finalidad de llegue a su curso la investigación", refiere el escrito fechado el 18 de marzo de 2025.

En respuesta, El Universal entregó los documentos contables requeridos, realizados a mano y de manera digital, cartas, sobres y un mapa táctico en las oficinas de la FEIDCS .

La supuesta nómina podría ser desestimada como evidencia

El 13 de marzo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que todas las investigaciones periodísticas, incluidas las de El Universal, sobre el cártel y el pago de nóminas y presunta corrupción de distintas autoridades eran analizadas por la FGR para abrir carpetas de investigación.

Aunque es probable que la documentación sea desestimada como evidencia por un juez, debido a que la FGR determinó que se "alteró" y "contaminó" la zona donde se realizó la operación contra "El Mencho" , en las cabañas de Tapalpa, Jalisco, la misma podría ser utilizada para el desarrollo de nuevas investigaciones contra la organización criminal en reestructura de mandos y operativa.

Luego de la acción militar, la FEMDO, a través de su Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, abrió la carpeta FED/FEMDO/FEIDCS-JAL/00004-51/2026, la cual se encuentra en curso y con rumbo incierto. Ello, porque la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos admitió que no realizó el aseguramiento inmediato de la zona del operativo y que esta se "contaminó" y "alteró" debido a que "diversas personas ingresaron" sin autorización de autoridad facultada para ello a las cabañas de Tapalpa y al complejo Cabañas la Loma, donde se resguardaba el capo michoacano Nemesio Oseguera Cervantes.

"En consecuencia, esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí. Del mismo modo, no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas", indicó.

Por lo que consideró que "existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar, en su momento, las acciones legales que correspondan, por lo que esta Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse", refirió en un comunicado.

Las revelaciones de la nómina de “El Mencho”

La nómina improvisada evidenció la estructura operativa, el esquema de sobornos a corporaciones policiacas de Jalisco y Chiapas y las ganancias que obtenía "El Mencho" o "El Señor de los Gallos" y sus principales colaboradores por sus actividades a nivel local.

El 25 de febrero, El Universal publicó que el Cártel Nueva Generación registraba millones de pesos y de dólares en una nómina en la que se registraron pagos a sus pistoleros, halcones, policías municipales y estatales, así como de gasolina, renta de casas de seguridad, oficina de halcones y oficina de grupo de choque "sicarios" .

Asimismo, el 28 del mencionado mes, reveló que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, (FRIP), la policía de élite de Chiapas, recibe sobornos del CNG, de acuerdo con los registros contables del grupo criminal.

De igual forma, dio cuenta de que la organización contaba con un mapa táctico para hacerse del control de la región Sierra-Costa de Michoacán, integrada por los municipios de Chinicuila, Aquila, Coahuayana, Coalcomán, y estratégica para el trasiego de precursores químicos y drogas como la cocaína.

Apenas este lunes, El Universal reveló que el Cártel Nueva Generación gastó más de dos millones de pesos en diciembre del año pasado en posadas y comidas navideñas para niños, con el objetivo de construir base social en Jalisco.

Cronología

Estas son las investigaciones periodísticas publicadas por El Universal:

26 de febrero de 2026. La nómina de "El Mencho"; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado.

27 de febrero de 2026. "El Mencho" contaba con un corredor de protección policial; este es el mapa.

1 de marzo de 2026. Policía de élite de Chiapas, en nómina de "El Mencho".

4 de marzo de 2026. "El Mencho" también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos.

9 de marzo de 2026. El mapa estratégico de "El Mencho"; buscaba apoderarse de corredor de coca y precursores químicos.

12 de marzo de 2026. En nómina de “El Mencho”; aparecen pagos por 400 mil pesos a policía de Jalisco.

16 de marzo de 2026. Así pagaba "El Mencho" su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad.

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