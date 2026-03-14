El momento del año en que el día y la noche duran prácticamente lo mismo está por llegar. Se trata del fenómeno que ocurre durante el equinoccio de primavera, un evento astronómico que marca el inicio de esta estación en el hemisferio norte.

En el presente 2026, el equinoccio de primavera ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas, momento en el que comenzará oficialmente esta estación en México y en el resto del hemisferio norte.

Durante este fenómeno, el Sol cruza el ecuador celeste de sur a norte, lo que provoca que la duración del día y la noche sea casi igual en todo el planeta, con aproximadamente 12 horas cada uno.

A partir de entonces comienza un periodo con mayor cantidad de luz solar a lo largo de las jornadas y con el registro de temperaturas más cálidas, características de la primavera. La estación se extenderá durante 93 días, hasta la llegada del verano.

Y lo que llega después del equinoccio de primavera

Tras el equinoccio, la Tierra continuará su recorrido alrededor del Sol y se producirán otros eventos astronómicos que marcan el cambio de estaciones.

El siguiente será el solsticio, que en 2026 ocurrirá el 21 de junio, cuando el planeta alcance su punto más al norte respecto al Sol y dé inicio el verano.

Posteriormente, llegará otro equinoccio, el de otoño, el 23 de septiembre, cuando el Sol vuelva a cruzar el ecuador celeste.

Finalmente, el ciclo anual de estaciones concluirá con el solsticio de invierno el 21 de diciembre, cuando la Tierra alcance su punto más al sur.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio de primavera es un fenómeno astronómico que marca el inicio de esta estación en el hemisferio norte. Durante este evento, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, lo que da origen al término equinoccio.

De acuerdo con el estudio "El equinoccio de primavera: mitos y realidades" de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la palabra hace referencia precisamente a esa igualdad entre las horas de luz y de oscuridad.

Durante este fenómeno, muchas personas perciben que tarda más en anochecer, ya que a partir de ese momento los días continúan alargándose conforme avanza la primavera.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera señaló en un texto publicado en 2023 que durante la primavera en México quedan atrás las bajas temperaturas del invierno y comienza a sentirse mayor calidez en el ambiente. Esto propicia el crecimiento y desarrollo de la vegetación, incluida la floración de plantas y árboles, por lo que a esta estación se le conoce como la de la vivacidad y se asocia con la alegría, el desarrollo y el renacer de la vida.

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