Un operativo en Sinaloa se ha viralizado en redes sociales porque se afirma que se detuvo a un familiar de Ismael "El Mayo Zambada" García, pero ¿Qué es lo que se conoce con exactitud sobre este hecho? Esta es la información generada hasta el momento:

En un operativo aéreo y terrestre, en el que participaron elementos navales y de la Secretaría de Protección Ciudadana, efectuaron una inspección en una finca propiedad de la familia de Ismael "El Mayo" Zambada, en la sindicatura del Salado, en donde fue detenida una persona del sexo masculino .

Los pobladores de la comunidad del Álamo, en dicha sindicatura a más de 120 kilómetros al sur de Culiacán, reportaron que durante la madrugada, tres helicópteros Black Hawk sobrevolaron la zona y luego uno de ellos descendió.

Según los datos que se conocen, las fuerzas federales, en forma inicial, retuvieron a tres personas en ese lugar, dos de ellas del sexo femenino, las cuales fueron liberadas tras asegurar a un civil, del cual se aduce que es un trabajador de dicha finca rural.

Los elementos navales y de las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Federal desplegaron una inspección de varias viviendas del poblado del Álamo, sin que se conozca el objetivo de las acciones realizadas.

Sobre las identidades de las dos mujeres que fueron retenidas por varios minutos, no se tienen datos concretos, solo se habla de que son familiares del “Mayo” Zambada , quien se encuentra preso en los Estados Unidos.

Juicio contra Caro Quintero en NY comenzará el 8 de marzo de 2027

El juez Frederic Block fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, en Nueva York, Estados Unidos .

Sin embargo, la situación podría cambiar si el capo mexicano llega antes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos .

Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció este jueves ante el juez Block en la corte del Distrito Este de Nueva York para una audiencia previa al inicio de juicio.

El capo está acusado, entre otros cargos, de dirigir una empresa criminal y de asesinato, incluyendo el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena, agente especial de la DEA, en 1985.

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